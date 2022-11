Beautiful Anticipazioni Americane: Liam spinge Hope tra le braccia di Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Liam, non presentandosi alla sfilata, fa sì che Hope preferisca continuare a festeggiare con Thomas, anziché rincasare da lui...

Nelle puntate italiane di Beautiful Hope e Liam vanno d'amore e d'accordo, mentre Thomas si è ormai messo l'anima in pace. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che lo Spencer, non partecipando alla filata, farà soffrire la Logan... spingendola così a decidere di restare con al Forrester, per festeggiare insieme il loro successo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam non si presenta alla sfilata di Hope...

Mentre noi vediamo Hope e Liam affiatati, dopo che quest'ultimo l'ha prima tradita con Steffy e poi è finito ingiustamente dietro le sbarre per l'omicidio di Vinny, i telespettatori americani stanno notando che il loro matrimonio sta cominciando ad incrinarsi. Al fianco della bionda, infatti, anziché lo Spencer, c'è quasi sempre Thomas. Lo stilista, che ha ripreso a fantasticare sulla Logan, non la lascia mai sola... a differenza di suo marito. Persino in un'occasione di fondamentale importanza per Hope, ossia la sfilata della sua linea, la Hope For The Future, Liam è il grande assente. Il Forrester, attonito, si domanda e domanda alla giovane come sia possibile che il coniuge non si sia degnato di presentarsi...

Liam non vuole vedere Hope con Thomas, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Ma dov'è finito lo Spencer? Quest'ultimo è insieme a Bill e Wyatt, i quali gli chiedono per quale ragione non sia presente all'evento per fare il tifo per la Logan. Liam spiega loro che ha visto che accanto alla moglie c'era il papà di Douglas, ed è andato su tutte le furie. La storia torna a ripetersi, e lui non ne può davvero più. Nel frattempo, dietro le quinte, Thomas prova a consolare la Logan, che, nonostante gli scroscianti applausi, continua a cercare con lo sguardo lo Spencer, e, non trovandolo, ad incupirsi. Il figlio di Ridge e Taylor le assicura che il coniuge non è lì soltanto perché lo odia. La mamma di Beth, d'altra parte, fa fatica a trattenere le lacrime...

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope resta con Thomas a festeggiare!

Tuttavia, non c'è tempo per piangere: Hope deve scendere in passerella, e sfilare con indosso l'abito da sogno che il Forrester ha realizzato per lei. Il ragazzo la riempie di complimenti per motivarla, e per farle tornare il sorriso, e la Logan lo ringrazia di cuore. Liam, intanto, è ormai convinto di aver fatto la scelta giusta: non vuole vedere la moglie e Thomas mentre si godono il successo riscosso insieme. Al termine della sfilata, dietro le quinte, il fratello di Steffy si congratula con Hope, e le ricorda che, uniti, possono raggiungere qualsiasi obiettivo. Brooke, invece, raggiunge il genero, preoccupata per la sua misteriosa assenza. La donna si ritrova a parlare con lo Spencer junior e con lo Spencer senior, il quale è rimasto con il figlio. Ed è proprio Bill a spiegare alla Logan senior che Liam non ha preso parte all'evento per non rivedere le mani viscide del Forrester sulla sua amata. La nuora di Eric è sotto shock nell'apprendere che il figliastro e la Logan junior abbiano nuovamente accorciato le distanze; dopodiché, chiede al fratello di Wyatt di andare alla Villa, per non lasciare che la figlia festeggi da sola insieme a Thomas. Lo Spencer junior, però, non se la sente, e manda un messaggio ad Hope, per farle i complimenti e per sapere quando rincaserà; lei gli risponde in modo spiazzante: non rientrerà presto, perché vuole continuare a festeggiare...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.