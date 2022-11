Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas seduce Hope. Liam l'abbandona!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful. Negli episodi della Soap presto in arrivo in Italia e in onda su Canale5, vedremo Hope e Thomas farsi più vicini. La Logan ammetterà di vedere sexy il suo ex marito e di apprezzarne il cambiamento. Liam si infurierà e abbandonerà la moglie in un giorno molto importante per lei.

Non solo Brooke, Ridge e Taylor ma anche Thomas, Hope e Liam. Sono due i triangoli che nelle puntate americane di Beautiful stanno appassionando i fan della Soap. Le Anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti ci rivelano che a traballare e a crollare non sarà solo il matrimonio tra la Logan e il Forrester ma ci saranno anche Hope e Liam ad attraversare dei momenti molto difficili. Tutta colpa di Thomas e del suo fisico sexy. La piccola di casa Logan non potrà fare a meno di rimanere affascinata dalla bellezza del suo ex marito, con cui continuerà a passare molto tempo. Questo farà infuriare il suo consorte, che prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre le cose tra loro.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Thomas sempre più vicini

Galeotta fu la decisione di Thomas di rivolere la custodia di Douglas. Vi abbiamo già anticipato che il Forrester cercherà di recuperare il suo rapporto con il figlio e spingerà Hope a stare con loro a Villa Forrester, senza ovviamente Liam. La Logan, inizialmente molto scettica, comincerà invece ad apprezzare il tempo passato insieme al suo ex e inizierà a credere, fortemente, che sia cambiato davvero. E questo suo pensiero, la porterà a cambiare idea addirittura sulla questione Douglas e a prendere in seria considerazione di rivedere i termini dell’affido. Tutto sotto gli occhi furiosi sia di Liam che di Brooke. Ma Hope e Thomas non si avvicineranno soltanto alla Villa ma anche alla Forrester Creations. I due collaboreranno a stretto contatto per la nuova collezione della Hope for the Future, di cui il Forrester è il primo designer.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope scopre Thomas mezzo nudo alla Forrester Creations

Sarà proprio durante una delle loro giornate di lavoro che Hope, entrata senza bussare nello studio di progettazione della Forrester, scoprirà il suo ex mezzo nudo, intento a cambiarsi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la ragazza non riuscirà a trattenere un sussulto di sorpresa e attrazione. Di tutto questo si accorgerà Paris, che non tratterrà a freno la lingua, facendo notare alla sua amica che le sue mani, a quella visione, hanno iniziato a sudare. Hope le confesserà di aver trovato Thomas molto sexy e purtroppo la sua rivelazione verrà origliata da Brooke, che si spaventerà a morte per le dichiarazioni – sconvenienti – di sua figlia. Ma ancora di più, faranno infuriare Liam.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam furioso contro Hope, la abbandona il giorno della sfilata

Hope cercherà di rassicurare la madre che il suo commento era innocente e fatto solo per zittire Paris, sin troppo distratta dal suo lavoro. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke disapproverà il rapporto tra sua figlia e Thomas e metterà in guardia la ragazza dal Forrester, convinta che il giovane sia ancora ossessionato da lei. La stilista però negherà di essere una sprovveduta e le confesserà di aver davvero fiducia nei confronti del suo ex marito. E queste parole le ribadirà pure a Liam. Lo Spencer, come Brooke, sarà furioso per il feeling tra sua moglie e Thomas e cercherà di riprendersi Douglas, convincendo il bambino a tornare a casa con lui. Ma davanti al rifiuto del piccolo e alla testardaggine di Hope, Liam si convincerà che la sua adorata consorte stia sbagliando e che stia cadendo nella trappola del pazzo figlio di Ridge. Furioso di vederli sempre insieme e fin troppo intimi, prenderà la decisione di non assistere alla presentazione della Hope for the Future e di tornare a casa. Hope ovviamente non gradirà per nulla questa scelta e lo accuserà di non riuscire a scindere lavoro e famiglia. Lei infatti continuerà a collaborare con Thomas per diverso tempo, visto il grande talento del giovane e Liam dovrà farsene una ragione. E questo scambio di battute creerà una grossa frattura tra i due coniugi, forse quella definitiva per allontanarli.

