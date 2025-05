Beautiful Anticipazioni Americane: Liam spinge Hope a dare una nuova chance a Carter

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam, convinto di morire, ha spinto Hope a dare una seconda opportunità a Carter. La Logan accetterà il consiglio o si insospettirà e indagherà sullo strano comportamento dello Spencer? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi, presto anche su Canale5.

Hope potrebbe dare una nuova opportunità a Carter ma solo dopo il suo incontro con Liam. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che, nelle puntate andate in onda nelle scorse ore, Hope ha scoperto che Liam si è trasferito da Steffy e ha deciso di capire cosa stia succedendo al suo ex marito. Una volta faccia a faccia con lui ha ricevuto un consiglio inaspettato: lo Spencer l’ha spinta a dare un’altra chance al Walton e a provare a essere felice con lui. Il padre di Kelly e Beth non ha voluto e potuto approfittare dell’occasione di tornare accanto alla Logan per via delle sue terribili condizioni di salute, di cui sono al corrente solo Steffy, Finn, Bridget e la dottoressa Buckingham.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope raggiunge Liam per capire perché è da Steffy

Liam ha trovato assistenza a casa di Steffy. La Forrester gli ha detto che sta morendo e gli ha promesso di aiutarlo in questo momento difficile. Lo Spencer non si arrende ed è determinato a vincere il cancro per non lasciare le sue due adorate bambine ma ha bisogno di assistenza. Non potendo certo chiedere aiuto a Bill, con cui ha avuto una dura lite e da cui ha preso le distanze, il ragazzo ha accettato di rimanere a casa di Finn e di sua moglie, gli unici al corrente delle sue condizioni di salute e i soli quindi che gli possono dare una mano fuori dall’ospedale. Questo trasferimento ha lasciato perplessa Hope, che ha deciso di raggiungere l’ex marito per chiedergli cosa stia succedendo. La piccola Logan ha cominciato a ripensare al rapporto tra lei e Liam e si è fatta l’idea che il giovane sia l’unico uomo che l’ha veramente amata e che potrebbe tornare al suo fianco. Ma questa novità potrebbe rimettere tutte le cose in discussione.

Beautiful: Liam mente a Hope!

Hope è sconvolta per il trasferimento di Liam e ha deciso di raggiungerlo per capire il perché di questa decisione. Lo Spencer non ha voluto raccontarle nulla e ha solo riferito di aver chiesto a Steffy un posto in cui stare momentaneamente, dopo aver bisticciato con Liam. Il ragazzo non ha confessato altro e ha tenuto per sé il suo grande segreto, lasciando la piccola Logan senza parole e pure furiosa. Ma è stato il consiglio che è arrivato dopo ad aver confuso la figlia di Brooke, che mai si sarebbe immaginata di ricevere dal suo ex la spinta a essere felice con un altro uomo. Questo perché Liam, mesi fa, si è fatto di nuovo avanti con Hope, rivelandole di voler provare a ricostruire la propria famiglia.

Liam spinge Hope a stare con Carter, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Mesi fa, Liam è tornato alla carica con Hope e le ha chiesto di provare a ricostruire il loro rapporto. La Logan ha però rifiutato questo invito perché innamorata di Carter. Le cose da allora sono molto cambiate per entrambi i genitori di Beth. Hope si sente tradita dal Walton e ha deciso di allontanarsi da lui, tornando invece a pensare al suo ex marito con nostalgia, lo Spencer ha invece voltato pagina e si sta ritrovando a combattere con il cancro, che potrebbe presto portarlo alla morte.

Le sue condizioni di salute hanno portato Liam a concentrarsi solo sulle sue cure e di sicuro il ragazzo non può pensare a una storia d’amore, nemmeno se si tratta di riallacciare i rapporti con una delle sue ex mogli. In altre occasioni avrebbe sicuramente approfittato dell’occasione ma adesso non può e non deve. Per questo motivo quando Hope gli ha rivelato di aver rotto con l’avvocato e di aver iniziato a ripensare a lui e a loro, l’ha spinta a dare un’altra opportunità a Carter e a essere felice con lui.

Hope ha sgranato gli occhi e completamente all’oscuro di quello che davvero sta accadendo, si è ritrovata a pensare che Steffy abbia di nuovo fatto centro nel cuore di Liam e che abbia persino un piede in due staffe. Insomma la figlia di Brooke non ha gradito il rifiuto e questo la porterà sicuramente a volerci vedere più chiaro in questa strana faccenda. Non sappiamo se accetterà comunque i consigli e provi a perdonare Carter ma di certo la vicinanza inaspettata e improvvisa tra Liam e Steffy, con lui coinquilino della Forrester, non la lascerà indifferente. Guai in vista? Sicuramente sì!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.