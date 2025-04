Beautiful Anticipazioni Americane: Liam non si arrende, il cancro non vincerà e non lo allontanerà dalle sue figlie!

Anticipazioni TV

Steffy ha rivelato a Liam della sua malattia e lo Spencer, inizialmente incredulo, ha giurato di combattere per non abbandonare le sue amate figlie. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Liam non si arrenderà, per nessun motivo al mondo. Nelle puntate americane di Beautiful lo Spencer ha scoperto da Steffy – e ne avuto conferma da Finn – che sta morendo. Il ragazzo è stato informato della grossa massa tumorale inoperabile scoperta nella sua testa e ha capito di dover lottare contro il destino, stavolta sfoderando le sue armi più potenti. Nella mente del figlio di Bill si è fatto largo un solo pensiero: sopravvivere per stare accanto alle sue figlie, Kelly e Beth, che non possono perdere il loro papà. Ma vediamo insieme cosa è successo negli episodi strappalacrime della Soap, andati in onda nelle scorse ore sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy rivela a Liam che lui sta morendo

Steffy ha rivelato a Liam tutta la verità. La Forrester ha sentito il dovere di essere lei a informare il suo ex marito delle sue terribili condizioni di salute, che lo porteranno ad affrontare un periodo terribile della sua vita, dove dovrà combattere contro un tumore esteso e inoperabile. Per la madre di Kelly non è stato facile parlare di un argomento così spinoso e difficile con l’uomo che per anni ha amato e anche per il figlio di Bill non è stato semplice sentirsi dire che sta morendo e non solo dalla sua ex consorte ma anche da Finn, un medico piuttosto in gamba. Ma la reazione di Liam non è stata di totale abbandono anzi il giovane ha deciso di combattere e di farlo per le sue figlie.

Beautiful: Liam combatterà per vincere il cancro!

Liam non ha inizialmente creduto o meglio non ha voluto credere alle parole di Steffy. La ragazza lo ha informato di tutto e ha chiesto a Finn di spiegare al suo ex marito come ha scoperto questa dura verità. Lo Spencer ha ascoltato il dottore senza fiatare e ha capito che la sua salute è più che mai compromessa ma non si è lasciato abbattere. Il suo tumore è sì inoperabile ma è certo che con le nuove scoperte della medicina, troveranno sicuramente un modo per aiutarlo. Il figlio di Bill ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di abbandonare le sue bambine. Kelly e Beth hanno bisogno di lui e ha promesso alla sua primogenita di esserci sempre per lei e di volere ancora dei balli padre/figlia. Liam ha confermato a Steffy di essere pronto a tutto per battere la sua malattia e sfodererà tutto il suo coraggio per vincere.

Liam morirà o vincerà il cancro? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Non è la prima volta che a un personaggio di Beautiful viene diagnosticata una terribile malattia così come non è raro che questo male sia curato miracolosamente. Nel mondo di questa Soap in onda da noi su Canale5 e negli Stati Uniti sulla CBS, abbiamo visto più e più volte guarigioni inaspettate e persino resurrezioni (Taylor docet). Recentemente è accaduto a Eric, dato per spacciato e più indietro a Felicia, sua figlia. Pensiamo quindi che possa essere possibile anche per Liam a meno che il suo interprete Scott Clifton non abbia deciso di lasciare il suo lavoro. Riteniamo piuttosto improbabile che l’uscita di scena – qualora ci fosse - di Liam sia stata organizzata dalla produzione, non ora che il ragazzo ha preso di petto Bill ed è l’unico ad averlo affrontato con coraggio e forza, degno del cognome che porta. E crediamo anche che la sua presenza sia fondamentale per le trame che coinvolgono le sue due ex mogli – Hope ha ricominciato a pensare a lui – così come per Sheila Carter, che potrebbe approfittare della sua malattia per mettere a segno qualche colpo dei suoi e tenere al guinzaglio l’ignaro Deacon. Insomma crediamo che Liam Spencer non debba morire e attendiamo con trepidazione i risvolti che tutta questa terribile storia avrà nei prossimi episodi.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.