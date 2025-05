Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sconvolta dal trasferimento di Liam a casa di Steffy. La Logan si infuria!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Hope potrebbe infuriarsi per il trasferimento di Liam a casa di Steffy e decidere di vendicarsi sia di lei che dello Spencer. Vediamo insieme cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5.

Per Hope arriveranno altri momenti di grande tensione e tutto dopo aver scoperto della nuova sistemazione di Liam. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Logan non comprenderà come mai il suo ex marito, a cui è tornata a pensare dopo il fallimento del suo rapporto con Carter e dopo una lunga conversazione con Deacon, si sia trasferito a casa di Steffy e la cosa la infastidirà non poco. La ragazza non è a conoscenza delle condizioni di salute precarie dell’ex marito e questa novità potrebbe metterla talmente tanto in difficoltà, da farle compiere qualche azione molesta e preoccupante, che riaccenderebbe la sua rivalità con la Forrester. Ma vediamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam trova ristoro da Steffy

Liam sta morendo. I medici sono stati molto chiari: ha una massa nel cervello inoperabile e purtroppo non è certo che le cure del caso funzionino. Ad avvertire lo Spencer è stata Steffy, a sua volta messa al corrente della cosa da suo marito Finn. I due ragazzi hanno promesso al figlio di Bill di mantenere il suo segreto e di non rivelare a nessuno quello che gli sta succedendo. Liam vuole lottare per non lasciare le sue figlie ma ha bisogno di un posto in cui stare, un luogo dove possa ricevere assistenza durante la sua degenza e di certo, dopo lo scontro con suo padre, non potrà chiedere a Dollar Bill di trasferirsi a Villa Spencer. L’unico posto sicuro dove andare è casa della Forrester e di suo marito ma questo vorrà dire affrontare diversi problemi, tra cui spiegarlo a Hope.

Beautiful: Hope scopre che Liam si è trasferito a casa di Steffy

La scoperta che Liam si è trasferito da Steffy metterà Hope in allarme. La Logan si chiederà come mai il suo ex marito abbia preso questa decisione e siamo certi che la risposta che le verrà data sarà legata alla brutta lite avvenuta tra il ragazzo e suo padre. Liam potrebbe inventare di aver deciso di lasciare il suo appartamento, appartenente alla famiglia, per non avere nulla a che fare con i soldi e l’eredità del suo papà, dopo essersi licenziato e dopo aver chiuso ogni rapporto con lui. Ma la verità sarà ben altra. Come abbiamo detto, il giovane avrà bisogno di assistenza e le uniche persone a potergliela dare, in questo momento, sono Steffy e Finn, le uniche a sapere la verità, oltre a Bridget e alla dottoressa Buckingham. E questo costituirà un grande problema.

Hope furiosa contro Steffy per via di Liam? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Per Hope il trasferimento di Liam a casa di Steffy sarà l’ennesima prova che lo Spencer preferisce la Forrester. La ragazza, non al corrente della verità, sicuramente accuserà la sua rivale di sempre di aver giocato sporco e di aver convinto il loro ex marito a stare dalla sua parte. È un periodo piuttosto nervoso per la piccola Logan, che si sente attaccata da più parti e crede di essere la sola e unica vittima dell’ira dei Forrester. Quest’ultima novità la convincerà che nessuno la capisce, tranne suo padre, e potrebbe portarla a qualche azione fastidiosa contro la sua stessa famiglia. Potrebbe persino impedire a Liam di avere dei rapporti con Beth, cosa che renderebbe ancora più difficile la battaglia dello Spencer contro la malattia.

Hope potrebbe però scoprire, da sua sorella Bridget (che dovrebbe però venire meno al segreto professionale), tutta la verità su Liam e cercare di riconquistare il marito o volergli stare vicino, creando comunque fastidio a Steffy. Insomma da qualche angolazione si analizzi questa faccenda, siamo abbastanza sicuri che le cose tra le due antiche rivali degenereranno, soprattutto perché – inaspettatamente – Hope ha cominciato a ripensare al suo ex in modo romantico, cosa che sembrava impossibile dopo le sue ultime storie d’amore, prima con Thomas e poi con Carter.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.