Beautiful Anticipazioni Americane: Liam prega Steffy di non dire a nessuno che ha rischiato di morire. Ma perché?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha fatto una strana richiesta a Steffy. Il ragazzo l'ha pregata di non dire a nessuno che lui ha rischiato di morire. Ma perché? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Liam ha rischiato di morire ma grazie all’intervento tempestivo di Steffy ora è fuori pericolo. Il ragazzo, nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, ha pregato la sua ex di non rivelare a nessuno quanto accaduto. Ma perché tanta segretezza? Lo Spencer ha paura di qualcosa o di qualcuno? Cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam riprende conoscenza

Liam ha rischiato di morire. Il ragazzo ha avuto un malore dopo una durissima discussione con Bill e si è trascinato a fatica fuori dalla Villa, dove è stato trovato da Steffy. La Forrester ha prontamente chiamato il 911 e il giovane è stato trasportato in ospedale, con codice rosso a causa di un’emorragia cerebrale. Una delicata operazione ha scongiurato il peggio, con grande sollievo della Forrester, che ha potuto riabbracciare il suo ex compagno, a cui è sinceramente ancora molto legata e forse ancora innamorata, chissà! Il ragazzo ricorda cosa gli è successo ma non sa perché. È al corrente solo di essersi sentito male a casa del padre e di essere uscito a fatica da là. Ma soprattutto è determinato a far sì che quanto successo non venga rivelato a nessuno.

Beautiful: Liam prega Steffy di non dire a nessuno cosa gli è successo

Liam ha raccontato a Steffy di essersi licenziato dalla Spencer e di aver avuto un duro scontro con suo padre. Il giovane ha confidato all’ex moglie che il motivo della discussione con il suo papà era Luna e le ha rivelato pure di essersi arrabbiato con lui, che non ha minimante considerato il male che sta facendo alla sua famiglia e al pericolo che tutti stanno correndo per colpa sua. Lo Spencer Junior ha dimostrato di essere molto diverso dal suo papà e per amore dei suoi cari ha rinunciato al suo lavoro, che amava tanto.

Steffy è rimasta molto colpita da questa confessione ma anche molto arrabbiata con il suo ex suocero, che ha proprio perso la testa. Ma ha dovuto fare i conti con una richiesta inaspettata da parte di Liam. Il giovane l’ha pregata di non raccontare a nessuno quello che gli è successo e di tenere per sé questa notizia. La Forrester ha dovuto chiamare Finn, che lavorando nella stessa clinica avrebbe comunque saputo tutto, ma ha giurato di non dirlo ad altre persone. Ha poi assicurato al suo ex marito di stargli accanto insieme al suo bel dottore. Loro tre e i bambini sono una famiglia unita e sempre lo saranno.

Beautiful Anticipazioni: Perché Liam vuole mantenere il suo segreto?

Liam ha spiegato a Steffy che non vuole che le persone si preoccupino per lui, soprattutto non vuole che Kelly lo veda così ma siamo sicuri che non ci sia sotto dell’altro? Possibile che lo Spencer non voglia che Hope, l’altra donna della sua vita, gli stia vicino? Temiamo che il ragazzo nasconda qualche altra motivazione e che soprattutto non desideri avere la pietà di Bill. Forse, perché il condizionale è d’obbligo dopo la dura discussione tra loro, Dollar Bill potrebbe dimostrare una certa sensibilità vedendo il suo rampollo così ma dopo quello che gli ha detto, Liam non ci vuole proprio più avere a che fare.

Il tenere nascosto tutto questo avrà delle pesanti ripercussioni su Hope, ne siamo certi. La ragazza potrebbe infatti sentirsi ulteriormente esclusa dalla vita dell’ex marito e, convinta che nessuno a Los Angeles – tranne Deacon che ha picchiato Carter per vendicarla – la ami davvero, potrebbe decidere di volare a Parigi per cercare di riconquistare Thomas, tornare a casa come una nuova signora Forrester e riprendersi il suo posto in azienda. Succederà? Non lo sappiamo ancora ma siamo certi di non poter escludere questo colpo di scena.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.