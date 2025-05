Beautiful Anticipazioni Americane: Liam prega Finn di fargli una solenne promessa che solo un padre può fare...

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Liam ha chiesto a Finn di fargli una promessa che solo chi è padre può fare e capire. Scopriamo insieme quali sono e cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

La famiglia di Steffy e Hope sta per affrontare una terribile tragedia. Le anticipazioni americane di Beautiful ci hanno rivelato che Liam sta per morire e che per lui, purtroppo, le cure potrebbero non essere risolutive. Lo Spencer vuole godersi gli ultimi momenti che gli rimangono insieme alla sua famiglia e alle sue figlie, ovviamente ignare di quello che sta succedendo al loro adorato padre. Il ragazzo ha però bisogno di sistemare delle faccende rimaste in sospeso e che vuole che siano in ordine prima di dare a tutti il suo addio. Per questo, negli episodi della Soap andati in onda nelle scorse ore e presto in arrivo anche su Canale5, ha chiesto a Finn di fargli una promessa solenne e struggente, che solo un padre come lui può capire e fare. Ecco di cosa si tratta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam sta morendo ma prima deve sistemare diversi errori

Liam sta per lasciarci e a meno che non avvenga un miracolo e non venga trovata una cura miracolosa, il ragazzo ci lascerà presto. Alla Spencer è stato proposto un ciclo piuttosto pesante di chemio e radioterapia, che il ragazzo – memore di quanto accaduto alla madre – non ha ancora accettato. In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo già anticipato alcune ipotesi per il suo futuro e abbiamo ipotizzato che Liam possa diventare un’altra persona se dovesse sottoporsi al trattamento violento che la dottoressa Buckingham ha proposto come unica alternativa al vedere i sintomi peggiorare rapidamente.

Vi abbiamo però anche parlato dell’ultimo desiderio dello Spencer e di come voglia rimediare ai suoi errori, lasciando la sua famiglia sicura e in buone mani. Liam ha pregato Steffy e Hope di fare pace e di pensare al bene delle loro figlie, che devono crescere senza ostilità e inimicizie. Ma il figlio di Bill ha anche un altro obiettivo da raggiungere o meglio un’altra promessa da strappare e stavolta agli uomini della sua famiglia.

Liam prega Finn di fargli una promessa solenne, ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Liam sa che non potrà esserci quando le sue figlie saranno grandi e desidera che entrambe siano felici. Per loro fortuna nessuna delle due bambine rimarrà sola e potrà contare comunque su una figura paterna. Liam ha quindi deciso di chiedere a Finn di fargli una promessa solenne, una di quelle che solo un padre può fare e sa fare. Lo Spencer ha pregato il marito di Steffy di accompagnare Kelly all’altare al suo posto. Questa richiesta è stata ovviamente accolta dal dottore ma soprattutto lo ha intenerito. Finn ha giurato di occuparsi di Kelly come fosse sua figlia per tutta la vita e ha ribadito che lo avrebbe fatto comunque anche con Liam in circolazione.

Il figlio di Bill ha dimostrato tenera gratitudine verso il suo antico rivale ma ha in mente anche qualcun altro a cui chiedere lo stesso favore che ha appena domandato al dottore.

Beautiful Anticipazioni: Liam pronto a chiedere a Carter di occuparsi di Beth

Liam ha spinto Hope a dare un’altra opportunità a Carter, sicuro che il Walton saprà renderla felice. La Logan ha accolto questo suggerimento e ha raggiunto l’avvocato a casa sua, rivelandogli ogni cosa su Liam e informandolo che lei e Steffy stanno cercando di far funzionare le cose per il bene di tutta la famiglia ma soprattutto per le loro figlie.

Carter è stato da una parte felice di sapere che la sua Hope e la figlia di Ridge hanno deciso di fare pace ma ha anche appreso con sgomento il fatto che Liam stia per morire. Il giovane ha promesso di stare accanto a tutti in questo momento difficile e presto avrà un altro importante compito, affidato dallo Spencer. Il rampollo di Bill ha intenzione di fargli la stessa richiesta che ha fatto a Finn e spererà con tutto il cuore che Beth possa contare su di lui per sempre. E questo potrebbe davvero realizzarsi, visto che Carter ha appena chiesto a Hope di sposarlo e lei ha detto sì. Di questo ve ne parleremo prossimamente e vi racconteremo anche dei risvolti che avrà questo matrimonio in arrivo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.