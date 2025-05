Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo Liam in arrivo? Per Steffy e Hope potrebbe essere un trauma

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful scopriremo se Liam deciderà di sottoporsi alla pesante cura che potrebbe salvargli la vita. I medici sono stati però molto chiari: gli effetti collaterali saranno devastanti e potrebbero cambiarlo. Succederà negli episodi della Soap in arrivo anche su Canale5?

La vita di Liam è cambiata e sta per cambiare ulteriormente. Per lo Spencer sono in arrivo delle novità che potrebbero portarlo a diventare un’altra persona e a traumatizzare non solo Steffy e Hope ma anche le sue figlie. Ma cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate americane di Beautiful, presto in arrivo anche su Canale5? Ve lo sveliamo subito e vi diciamo che non sarà un racconto facile da mandar giù.

Beautiful: Liam è malato!

Vi abbiamo anticipato che Liam è malato e che la massa nel suo cervello è inoperabile. Lo Spencer ha scoperto di avere un cancro e di non poterci combattere come avrebbe voluto. Purtroppo i medici, ovvero la dottoressa Buckingham, Finn e Bridget, non gli hanno dato buone notizie e purtroppo per lui le cose si sono complicate da un momento all’altro, senza che lui potesse fare nulla. Vi abbiamo anche parlato di una flebile speranza per Liam e non è escluso che un salvatore possa arrivare in soccorso del ragazzo. Negli ultimi episodi americani di Beautiful, il giovane ha però ricevuto un’altra alternativa. Si tratta di una cura molto dura che potrebbe funzionare ma che avrà degli effetti collaterali devastanti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Una cura pesantissima potrebbe salvare Liam ma a caro prezzo

La dottoressa Buckingham ha chiamato Liam nel suo ufficio per parlargli della cura che ha trovato per aiutarlo. Si tratta di un durissimo trattamento – una combinazione di radio e chemioterapia – che potrebbe ridurre la massa e magari portarlo a poter fare l’operazione. Questa terapia non dà però risultati certi al 100% ma soprattutto ha gravissimi effetti collaterali. Lo Spencer potrebbe essere costretto a rimanere a letto e ad avere forti nausee ma soprattutto a diventare una persona che mai avrebbe immaginato di essere. E non sarà piacevole.

Liam sta per cambiare per sempre? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Liam non è stato molto convinto di voler accettare questa cura. Il ragazzo ha vissuto anni di terrore e tristezza dopo che sua madre Kelly si è ammalata di cancro e sa cosa vuole dire avere a che fare con una persona con quella malattia. Ma l’insistenza di Steffy, che desidera guadagnare tempo per stare con lui, lo porterà a valutare la cosa. E purtroppo temiamo che lo Spencer comincerà questa cura, che lo porterà a cambiare.

Quello che ci aspettiamo di vedere è un Liam ombra di se stesso, persino incattivito e chissà magari persino pericoloso per se stesso e per gli altri. Sarà sicuramente un’ottima prova attoriale per il suo interprete Scott Clifton, che si troverà a raccontare un Liam in difficoltà, ma sarà anche un momento di grande spavento per tutti i fan di Beautiful. Per Hope, Steffy e le loro bambine potrebbe costituire un vero trauma da superare con la speranza di vedere il loro amato in forma, guarito e soprattutto pronto ad accompagnare Kelly e Beth nell’età adulta. Insomma le cose potrebbero diventare molto problematiche per tutti, speriamo con meno dolore possibile.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.