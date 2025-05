Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ha un ultimo desiderio prima di morire e riguarda Steffy e Hope!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Liam ha espresso un ultimo desiderio prima di morire e questo coinvolge le sue due ex mogli, Steffy e Hope. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Liam è convinto di morire ma prima di dover lasciare per sempre la sua famiglia e le sue bambine ha un ultimo desiderio da esprimere. È quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful ed è molto triste vedere il giovane Spencer particolarmente provato da quello che sta succedendo nella sua vita e in quella delle sue due famiglie, che si devono abituare all’idea di doverlo salutare. Il figlio di Bill vuole lasciare questo mondo senza rimpianti ma soprattutto desidera riparare agli errori che ha commesso e con cui ha fatto soffrire le due donne che ha amato di più, ovvero Steffy e Hope. Ed è alla Forrester che ha rivelato la sua ultima preghiera: vuole la pace tra lei e la figlia di Brooke. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam si prepara alla morte

Liam ha cercato di essere forte ma la sicurezza con cui Finn gli parla ogni giorno, lo sta portando a gettare la spugna e a pensare di dover presto lasciare le sue figlie e di non poterle mai più vedere. Lo Spencer si sta insomma rassegnando all’idea di morire e ha paura di dare un grande dolore a tutti, soprattutto a Kelly e Beth. Per questo ha deciso di non dire ancora nulla delle sue condizioni di salute a Hope mentre Steffy è al corrente di tutto grazie al fatto che è stata lei a soccorrerlo quando si è sentito male ed è aggiornata costantemente visto che il suo consorte è un medico. La ragazza vorrebbe che il suo ex fosse sincero anche con la sua rivale, in modo da prepararla al tragico evento che le accomunerà e che farà soffrire le loro bambine. Ma il figlio di Bill è convinto di voler continuare a mantenere questo segreto e spera di avere la forza di compiere un piccolo miracolo prima di lasciare il mondo terreno. Il ragazzo vorrebbe fare ammenda dei suoi errori ma soprattutto permettere alle sue due ex mogli di fare pace e di tornare a essere una famiglia unita e serena, in grado di affrontare la terribile perdita che sta per arrivare nelle puntate della Soap americana.

Beautiful Anticipazioni: Liam si scusa con Steffy per averla messa contro Hope

Liam vorrebbe che Steffy e Hope facessero pace e che unissero le loro famiglie, stavolta veramente, superando tutte le loro inimicizie e le loro frizioni, che lui stesso ha creato. Lo Spencer ha ammesso di non essere stato un uomo e un marito degno, di aver causato grandissimi problemi a entrambe le sue ex mogli e si è scusato con Steffy per aver causato a lei e alla sua sorellastra così tanti drammi. Sì perché se non fosse stato per il suo comportamento e il suo atteggiamento sempre ambiguo nei confronti di una e dell’altra, non ci sarebbero state liti e non si sarebbe scatenata la guerra e l’odio tra le due. In effetti la Forrester e la Logan non si sono mai sopportate per via di Liam, che in fase alterne ha preferito una e lasciato l’altra, portando le ragazze a odiarsi e a darsi contro per qualsiasi ragione. Per il giovane è arrivato il momento di far finire questa situazione e di convincerle a unirsi in unica famiglia e a superare tutte le loro divergenze per il bene comune ovvero per le loro due figlie, sorelle, che meritano di vivere una vita serena e di crescere unite come ora stanno facendo. L’ultimo desiderio di Liam Spencer è proprio questo: portare la pace tra le sue ex consorti prima di doverle salutare per sempre.

Il desiderio di Liam si esaudirà nelle prossime puntate di Beautiful?

Liam ha espresso il suo desiderio di vedere Steffy e Hope unite come sorelle e forse questo si realizzerà davvero. Sì perché nelle prossime puntate di Beautiful, negli episodi americani, Steffy si riavvicinerà davvero a Hope per parlare di Liam e per stare accanto l’una con l’altra per aiutare le loro bambine a superare la morte del loro papà. A prescindere da come questa situazione evolverà e se Liam morirà davvero, speriamo che questo evento aiuti le due sorellastre a mettere da parte le loro divergenze e a far finire una situazione che ormai sta durando da troppi anni e di cui abbiamo un esempio ben più antico composto da Brooke e Taylor che proprio non riescono ad andare d’accordo. Sarebbe ora che la figlia di Ridge e quella di Deacon dessero una bella lezione alle loro madri, condizionate fin troppo dallo stesso uomo, e mostrassero di essere pronte a superare tutto, visto la famiglia che hanno costruito e visto che le loro bambine sono unite dallo stesso sangue e dovrebbero poter crescere come sorelle e non come figlie di due nemiche. La morte o la non morte di Liam potrebbe aiutare persino Hope a ritrovare l’amore. Lo Spencer ha spinto la moglie da Carter e l'ha spronata a dare al Walton una seconda possibilità; questo solo per vederla felice e appagata come lui non ha saputo fare in tutti questi anni.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.