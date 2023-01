Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Wyatt all'attacco ma Bill li zittisce senza pietà!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill, dopo il confronto con Katie, si lascerà andare tra le braccia di Sheila. Dopo la notte bollente passata con la Carter, lo Spencer dovrà affrontare i suoi figli, preoccupati per lui e furiosi che la malefica rossa sia là. Ecco cosa vedremo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Tutti contro Bill e Sheila. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo il faccia a faccia con Katie, lo Spencer si troverà ad affrontare i suoi figli. Bill, dopo una notte di passione passata con la Carter, accoglierà in casa sua Liam e Wyatt, arrivati da lui per capire cosa stia succedendo e per cercare di riportarlo alla ragione. Ma anche loro, come la Logan, faranno un buco nell'acqua. I due ragazzi verranno zittiti dal loro papà, ormai senza più controllo e senza più pietà.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam informa Wyatt di quanto sta succedendo a Bill

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy informerà Liam di quello che sta succedendo con suo padre. La Forrester racconterà al suo ex marito di essere stata ricattata da Bill, pronto a rivelare a tutti che Taylor gli ha sparato, se uno di loro testimonierà contro Sheila. Il giovane Spencer rimarrà a bocca aperta e non riuscirà a non rabbrividire quando scoprirà che il suo papà sembra essersi innamorato della Carter. Sarà una scoperta talmente sconvolgente da non poter fare finta di nulla. Liam penserà di intervenire di persona qualora anche Katie fallisca nel suo intento. E mentre aspetterà di sapere se la Logan avrà fatto cenno, si confronterà con suo fratello. Anche Wyatt, come lui, non riuscirà a credere a quanto sta accadendo e i due, dopo aver scoperto che la madre di Will avrà fatto un buco nell'acqua, si prepareranno a raggiungere Villa Spencer.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Wyatt all'attacco

Katie riuscirà a far piangere Bill toccando alcune corde molto delicate ma non otterrà purtroppo un dietrofront da parte dell'ex marito. Lo Spencer continuerà a ribadire di aver trovato finalmente la donna adatta a lui e l'unica in grado di amarla. Il magnate caccerà di casa la sua amata ex consorte e passerà una notte appassionata con la malefica rossa, nella quale si giureranno amore eterno. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che al risveglio, Bill dovrà però affrontare un secondo round di visite. Liam e Wyatt si presenteranno alla sua porta, per parlare con lui e per capire cosa stia succedendo. Il magnate accoglierà i due ragazzi ma entrambi capiranno subito che il loro papà non è più lo stesso. Bill continuerà a dire di essere felice e che nessuno correrà alcun pericolo. Lui e Sheila saranno felici e nessuno impedirà la loro unione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill zittisce e caccia di casa i suoi figli

Liam e Wyatt ricorderanno a Bill che Sheila ha messo in pericolo Kelly, sua nipote, cercando di uccidere Steffy, al quale lui – e lo deve ammettere – è ancora molto legato. Ma nessuna delle parole dei due ragazzi farà breccia nell'algido cuore dello Spencer, deciso più che mai a stare con la Carter. E proprio quando la rossa interverrà per rimettere al loro posto i suoi futuri figliastri, Bill zittirà Wyatt e Liam, imponendo loro di uscire immediatamente da casa sua e di non tornarci se non cambieranno idea su di lui e sul suo vero amore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.