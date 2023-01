Beautiful Anticipazioni Americane: Katie fa piangere Bill ma non basta! Sheila ha il controllo totale dello Spencer...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie pregherà Bill di cacciare Sheila da casa sua. La Logan purtroppo non otterrà quello che desidera e verrà cacciata di malo modo dalla Villa dal suo ex marito, in lacrime. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in onda su Canale5.

Katie sarà una vera leonessa e affronterà a testa alta sia Bill che Sheila. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan, dopo aver scoperto quello che il suo ex marito sta combinando, si farà avanti con lo Spencer e lo farà addirittura piangere. Ma purtroppo questo non basterà a convincerlo ad allontanarsi dalla Carter, che sembrerà averlo in pugno.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie prega Bill di tornare in sé

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che l'incontro tra Katie e Bill sarà struggente. Vi abbiamo già anticipato che la Logan sarà pronta ad aiutare Steffy e a farsi da mediatrice tra lei e il suo ex marito, che avrà evidentemente perso la testa. Si fionderà quindi a Villa Spencer per capire di persona cosa stia succedendo e perché la Forrester e suo marito sono così spaventati. Una volta faccia a faccia con il suo ex, gli chiederà immediatamente spiegazioni e lo pregherà di riflettere su quello che sta facendo. Bill starà mettendo in pericolo non solo Finn e sua moglie ma anche sua nipote Kelly e il loro figlio. Aiutando Sheila e tenendola in libertà, anche Will rischierà di finire nelle spire della malefica rossa. Se lei rimarrà ancora in giro e non finirà in prigione come dovrebbe, le cose andranno malissimo per tutti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie promette a Bill di aiutarlo e di amarlo per sempre

Le parole di Katie verranno ovviamente ascoltate da Sheila, che si presenterà dietro alla Logan, furiosa ma certa di riuscire a fermarla. La Carter le dirà che ormai lei ha fatto il suo tempo e che non ha più diritti sullo Spencer. È la sua ex moglie e in quanto tale, visto che lo ha deluso e fatto soffrire, non ha alcun motivo di presentarsi dallo Spencer e pretendere che lui la ascolti. La rossa le sibilerà di aver preso il suo posto e che niente e nessuno le impedirà di mantenerlo. Katie perderà la pazienza e dirà a Bill di capire ora più che mai, di averlo fatto soffrire ma gli dirà anche di essere pronta a tutto per dimostrargli il suo amore, che mai e poi mai finirà anche se saranno divorziati. Il magnate tradirà un certo turbamento davanti a queste parole ma alla fine sarà costretto a seguire gli “ordini” di Sheila.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill caccia Katie di casa

Sheila continuerà a urlare a Bill di cacciare immediatamente Katie da casa e alla fine lo Spencer, sebbene in lacrime, sarà costretto a invitare l'ex moglie ad andarsene. La Logan sarà sconvolta ma dovrà guadagnare la porta, con un nulla di fatto tra le dita. Bill, rimasto solo con Sheila, scoppierà in un pianto a dirotto. La sua coscienza comincerà a bussare al suo cuore ormai indurito? Intanto alla casa sulla scogliera, Steffy informerà Liam che suo padre e i suoi ricatti, sono la causa della libertà della Carter. La Forrester racconterà al suo ex marito che il suo papà l'ha minacciata di raccontare a tutti di quando Taylor gli ha sparato, minacciando che se qualcuno toccherà Sheila Carter, Taylor Hayes finirà in carcere. Steffy gli confesserà di aver fermato la sua mamma dal costituirsi e Liam, sconvolto e deluso, prometterà di parlare con il suo genitore, evidentemente diventato un'altra persona.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.