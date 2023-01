Beautiful Anticipazioni Americane: Bill è innamorato di Sheila, "Lei è l'unica donna che mi può amare"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Steffy e Finn le cose si metteranno male. Bill non solo ha deciso di prendere le difese di Sheila ma sembrerà essersi innamorato di lei. Intanto Wyatt e Liam, spaventati per l'assenza del loro padre da casa e dall'ufficio, si metteranno sulle sue tracce.

Le cose si complicheranno per Steffy e Finn, faccia a faccia con Sheila. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due ragazzi si troveranno ad affrontare una situazione che mai avrebbero potuto immaginare. Bill non solo ha deciso di proteggere Sheila e di assicurarsi che nessuno la faccia arrestare ma sembra essersi innamorato di lei. Lo Spencer confesserà di aver trovato nella Carter l’unica donna in grado di amarlo senza problemi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Finn sconvolti da Bill

In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo già anticipato che Sheila sbucherà dalle tenebre e interromperà la notte d’amore di Steffy e Finn. I due ragazzi cercheranno di fermare la donna ma purtroppo per loro si troveranno ad affrontare un nuovo e inaspettato nemico: Bill Spencer. Bill si alleerà con la Carter e minaccerà Steffy di rivelare a tutti che Taylor, anno prima, gli ha sparato. Tutto questo se la Forrester o il Finnegan, chiameranno la polizia e metteranno dietro le sbarre la sua nuova. Bill sembrerà aver perso la testa e dirà di aver decido di aiutare Sheila, dopo essere stato rifiutato da Brooke e Katie e di aver fallito con il suo tentativo di diventare una persona migliore. Nessuno ha notato i suoi sforzi? Allora lui tornerà a essere quello di una volta, ma con un particolare in più, che lascerà Steffy e Finn senza parole.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill rivela di essersi innamorato di Sheila

Bill rivelerà a Steffy e Finn di aver deciso di stare dalla parte di Sheila dopo essere stato rifiutato da Katie e Brooke. Le Logan hanno deciso di non dargli alcuna altra chance e lui, deluso, ha capito che nessuno suo sforzo è bastato per ottenere quello che vuole: l’amore delle donne della sua vita. Il magnate confesserà di aver trovato però un’altra soluzione ai suoi problemi e di aver finalmente trovato la persona che potrà amarlo senza sé e senza ma, così com’è. Questa persona è Sheila, a cui lui dedicherà tutto il suo impegno, anche se vorrà dire ferire Steffy e far del male a Taylor. La Forrester e suo marito rabbrividiranno; Bill è davvero arrivato a tanto dopo essere stato ferito dalle Logan? Possibile che non si renda conto della pericolosità di Sheila e del fatto che la rossa malefica abbia sparato alla madre della sua nipotina Kelly. I due ragazzi non sapranno cosa fare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Wyatt indagano su Bill

Mentre si consumerà la tragedia a casa di Steffy e Finn, Liam e Wyatt si troveranno a casa di Bill, entrambi preoccupati di non aver avuto più notizie del loro padre. Lo Spencer senior non si troverà né in ufficio né in casa e la cosa è molto sospetta. I due fratelli saranno molto in ansia; il loro papà non sembrava più lo stesso in questi giorni ed entrambi hanno notato che ha di nuovo addosso la collana con il pugnale. I due cominceranno a temere che si sia messo in qualche guaio, distrutto dal dolore di aver perso le sue donne. Ma un dettaglio comincerà a far loro temere che le cose siano andate diversamente. Liam troverà una parrucca bionda lasciata tra gli effetti personali di Bill e capirà che si tratta di quella indossata da Sheila. Mostrerà a Wyatt la foto del travestimento della Carter, che gli aveva mandato Steffy, e inizierà a pensare che Bill sia stato rapito dalla pazza rossa. Insieme a suo fratello si metterà sulle sue tracce ma ignorerà la realtà ben più drammatica delle cose.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.