Beautiful Anticipazioni Americane: Luna Nozawa pronta a tornare alla ribalta e con un nuovo, vero, padre!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna Nozawa scoprirà molto presto che il suo vero padre non è Tom, l'uomo che ha ucciso. A fare luce su tutto questo sarà sua zia Li, che, con le sue indagini, farà tornare sua nipote alla ribalta. Scopriamo cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Torniamo a parlare di Luna Nozawa e della sua famiglia, ovvero quella di Finn. La ragazza, che presto arriverà nelle puntate italiane di Beautiful, tornerà a essere molto presto protagonista delle storyline americane della Soap e non solo per il suo interesse – di cui vi abbiamo già parlato in un nostro articolo – per Will Spencer ma anche per una scoperta che rivoluzionerà per sempre la sua vita e quella del dottor Finnegan e di Steffy. La giovane scoprirà che il suo vero padre non è Tom, l’uomo che ha ucciso, ma… Scopriamo insieme cosa sta accadendo negli Stati Uniti e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna non smette di fare danno

In un nostro precedente articolo vi abbiamo rivelato che Will Spencer è in pericolo. Il ragazzo è finito nel mirino di Luna, un personaggio di cui vi abbiamo già parlato nei nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful e che presto arriverà nelle puntate italiane della Soap. Non manca molto all’entrata in scena della ragazza, cugina di Finn, che si penserà - per diversi episodi – essere figlia di Bill. La giovane diventerà un personaggio centrale e pericoloso, una vera e propria criminale, da far invidia persino a Sheila Carter. Nelle puntate americane, dopo un periodo di calma, è tornata in auge e, come vi abbiamo detto prima, si sta lentamente avvicinando al figlio di Katie, da cui è rimasta stregata.

Luna è finita in prigione dopo aver ucciso Tom (l’uomo che crede essere suo padre) e Hollis, il cameriere di Deacon, finito nella sua rete per un triste gioco del destino. La ragazza è però riuscita a uscire dalla sua cella grazie all’intervento di Bill, che ha promesso alla giovane di aiutarla a rimettersi in carreggiata e di darle la famiglia e il supporto che ha sempre desiderato. Ma attenzione, una novità potrebbe cambiare totalmente anche questa situazione.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Li indaga sulla vera paternità di Luna

Luna sta per scoprire di aver ucciso il padre sbagliato. Nelle puntate americane di Beautiful, Li – la madre adottiva di Finn – ha deciso di tornare a indagare sulla paternità di sua nipote, convinta che sua sorella Poppy non abbia detto la verità. Poppy ha infatti affermato che Tom fosse il vero papà di sua figlia ma per la dottoressa questo non è mai stato vero. Li ha sempre avuto il sospetto che il vero genitore di Luna fosse suo marito Jack, che già una volta l’ha tradita. Ha quindi deciso di fare un test del DNA servendosi del fegato di Tom e di svelare, una volta per tutte, gli altri misteri irrisolti della sua complicata famiglia. E ci riuscirà.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Luna è figlia di Jack!

A distanza di un anno si torna a parlare della vera paternità di Luna e pare proprio che la ragazza non sia figlia di Tom, l’uomo che lei ha ucciso per evitare che potesse mettere in pericolo la sua serenità con Bill. Le ricerche di Li porteranno a smascherare il tradimento di Poppy con Jack e sua figlia, di conseguenza, saprà di non essere la cugina di Finn ma sua sorella. E le cose, siamo sicuri, cambieranno. Non solo perché si scoprirà che Luna non è più in prigione, visto che o Poppy o Li o addirittura Finn, andranno a trovare la ragazza in carcere e scopriranno che non è più reclusa là.

Tutti verranno a scoprire che Bill si è messo nei guai con Luna - portandola via dalla prigione - e che ha deciso di tenerla con lui per darle le possibilità di cui ha sempre avuto bisogno. Ma oltre a questa novità ci sarà quella sul vero padre della giovane e lei, ne siamo certi, sarà contenta di avere un papà prestigioso come Jack e di essere sorella di un dottore così bravo e capace, imparentato con i Forrester grazie a Steffy. Dopo questa scoperta sarà certamente più che mai motivata e si sentirà quasi legittimata, a farsi avanti con Will. Con lo Spencer al corrente che lei è a casa di suo padre, potrà provare a conquistarlo. Dovrà però stare molto attenta a Electra, che le metterà i bastoni tra le ruote e temiamo che la Forrester possa diventare una nuova sua vittima.

Insomma con Luna figlia di Jack e sorella di Finn, le cose si complicheranno ulteriormente e le trame americane di Beautiful tremeranno, ne siamo sicuri!

