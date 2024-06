Beautiful Anticipazioni Americane: Katie è ancora innamorata di Bill ma Poppy le metterà i bastoni tra le ruote

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie ha confessato alle sorelle di essere ancora legata a Bill. Peccato però che ora ci sia Poppy e che presto potrebbe diventare molto più importante nella vita dello Spencer. Scopriamo quello che sappiamo sugli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, così recita una canzone di Antonello Venditti e così ci sembra capitare a Katie. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha confessato alle sorelle di essere ancora legata a Bill e di considerarlo ancora l’uomo più importante della sua vita. Sia Donna che Brooke sono convinte che la loro sorellina possa ancora giocarsi le sue carte con l’ex marito ma nessuna di loro sa che Poppy Nozawa sta per entrare a gamba tesa nella vita del magnate e diventare lei la persona più importante di Villa Spencer.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie è ancora innamorata di Bill

La vita di Katie potrebbe cambiare da un momento all'altro. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha conosciuto Poppy, il nuovo interesse amoroso di Bill, e si è convinta che la madre di Luna – per quanto abbia intrigato il suo ex marito – sarà una delle numerose meteore capitate nella vita dello Spencer. La madre di Will è convinta che il magnate non riuscirà a dimenticare i suoi veri amori, ovvero lei e Brooke, e che probabilmente la bella Nozawa si accorgerà di non poter conquistare totalmente il cuore del ricco pubblicitario. Ma questa convinzione ha lasciato intuire a noi e persino alle sorelle Logan, che Katie sia ancora innamorata del padre di suo figlio e che possa in qualche modo pensare di tornare da lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Donna spingono Katie a dare un’altra possibilità a Bill

Katie ha raccontato alle sorelle di aver conosciuto Poppy e di aver provato una strana sensazione. Vedere il suo ex accanto a un’altra donna le ha lasciato un po’ di amarezza in corpo e Brooke e Donna non hanno impiegato troppo tempo per capire che la loro sorellina potrebbe essere ancora innamorata del suo ex marito. Le due l’hanno spinta a fare chiarezza nei suoi sentimenti ma anche a dare una possibilità allo Spencer, tornando da lui e formando di nuovo una famiglia. La prospettiva di ritrovarsi accanto all’uomo che l’ha resa madre, non è dispiaciuta alla bruna, che si è limitata a rispondere che forse, un domani, potrebbe persino dare retta ai loro consigli ma anche a dire che, per il momento, il grande legame che condividono – avere un figlio insieme – sarà in grado di tenerli uniti e di farli essere ancora una coppia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy mette i bastoni tra le ruote a Katie?

Katie ha rivelato a Brooke e Donna di essere certa di avere un rapporto speciale con Bill. Loro due hanno avuto un figlio insieme e sono ancora profondamente legati. Questa, per lei, sarà sempre la grande differenza che la distinguerà da qualunque altra donna – Quinn compresa, visto che è fuori dai giochi e che non ha mai più esposto il suo interesse verso il padre del suo Wyatt – che potrebbe avvicinarsi al magnate, Poppy inclusa. Ma la Logan potrebbe dover affrontare una realtà ben diversa da quella che immagina. Sì perché la Nozawa ha rivelato allo Spencer che Luna potrebbe essere sua figlia e Bill sta per sottoporsi a un test del DNA.

Bill potrebbe essere il papà di Luna ma Poppy potrebbe ingannare lo Spencer per nascondere il suo grande segreto. Secondo Li la sua sorellina è una cacciatrice di dote e nella sua rete devono cadere sempre uomini facoltosi. La madre di Finn ha tenuto a ribadire questo concetto a sua nipote e potrebbe persino cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla sua consanguinea, chissà magari sabotando il test del DNA dello Spencer. Sta di fatto che la probabilità che Luna possa essere la sorellastra di Liam, Wyatt e Will farà scattare l’allarme in Katie e stavolta la Logan potrebbe avere seriamente paura che qualcuno allontani da lei, per sempre, l’amato ex marito. E con questa prospettiva davanti agli occhi, la bruna potrebbe decidere di ritornare alla conquista di quell’uomo tanto burbero quanto coraggioso, che l’ha resa madre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.