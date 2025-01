Beautiful Anticipazioni Americane: Il piano di Steffy per riconquistare la Forrester mette in pericolo Taylor. Ecco perché

Anticipazioni TV

Gli spoiler americani di Beautiful ci fanno temere che Steffy potrebbe presto pentirsi di aver chiamato in soccorso Daphne Rose. La parigina potrebbe sedurre l'uomo sbagliato e mettere Taylor in un angolo. Ma succederà davvero? Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della Soap.

Nuovi problemi all’orizzonte per la famiglia Forrester e a causarli, questa volta, sembra essere Steffy. Gli spoiler sulle puntate americane di Beautiful ci fanno sospettare che la Forrester potrebbe mettere in grande difficoltà sua madre. Ma come? Ve lo sveliamo subito e vi anticipiamo che il triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor diventerà più complicato. Ma andiamo con ordine.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha un’alleata preziosa per sabotare Carter e Hope

Steffy è tornata alla Forrester ed è pronta all’attacco! La ragazza intende sabotare dall’interno Carter e Hope e ha un’arma segreta: Daphne Rose. La giovane viene da Parigi ed è una delle migliori creatrici di profumo al mondo. Il Walton e la Logan sono felicissimi di poter collaborare con lei ma non sanno che l’affascinante parigina è stata chiamata dalla loro peggiore nemica. Il piano di Steffy è semplice e ingegnoso allo stesso tempo. La figlia di Ridge vuole rompere l’incantesimo in cui Carter sembra essere caduto per colpa della fattucchiera Hope ed è certa che questo succeda grazie a Daphne, che sedurrà il nuovo direttore della maison, facendo crollare la rampolla di Brooke e facendole perdere ogni tipo di appeal sul nuovo compagno. Ma ci potrebbe essere un ma in questa storia, anzi due!

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Daphne prende di mira Ridge?

Steffy ha svelato i suoi progetti a Ridge e gli ha presentato Daphne. La Rose ha colpito lo stilista e non solo per via dei piani della Forrester. Sì state leggendo bene, la nuova arrivata pare essere già riuscita a conquistare un uomo ma quello sbagliato.

In realtà anche Daphne ha dimostrato un certo interesse per il padre di Steffy, di cui ha annusato il profumo e ha affermato di intuire che lo stilista sia un uomo deciso, di carattere e molto sexy. Una dichiarazione a cui sono seguiti degli scambi di sguardo piuttosto preoccupanti. L’apparente attrazione tra Ridge e Daphne potrebbe essere un vero problema per Steffy e per Taylor. La Forrester potrebbe rendersi conto che aver chiamato la Rose in suo soccorso è stato un grave errore e si potrebbe sentire in colpa per aver causato la sofferenza di sua madre. La Hayes ha appena recuperato il suo rapporto con l’ex marito ma potrebbe incontrare una nuova rivale, molto affascinante, che potrebbe metterla di nuovo con le spalle al muro, lontana dal suo innamorato.

Beautiful Anticipazioni Trame e Anticipazioni Americane: Taylor in difficoltà per colpa di Steffy

Steffy potrebbe presto rendersi conto che la sua amica ha sedotto l’uomo sbagliato e potrebbe quindi vedere sfumare un altro suo grande desiderio, ovvero quello di riavere i suoi genitori insieme. Sarebbe un bello smacco per Taylor ma anche per Brooke ma non ci stupiremmo affatto che questo succeda, del resto ll Forrester cambia idea facilmente, lo abbiamo visto spesso.

Questo però non esclude che Daphne porti a termine il compito che la sua amica le ha affidato e seduca pure Carter. La Rose potrebbe fare doppietta e trovarsi a dover scegliere tra i due uomini ma potrebbe anche succedere, un’ipotesi da non escludere, che si innamori davvero del Walton e che finisca per stare dalla sua parte e ritrovarsi nemica di Steffy. Qualunque cosa succeda, è certo che il nuovo personaggio arrivato nelle trame americane di Beautiful farà parlare di sé e ne vedremo delle belle.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.