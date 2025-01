Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy svela i suoi progetti a Ridge e gli presenta Daphne Rose, la sua arma segreta!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful entrano maggiormente nel dettaglio dei nuovi progetti di Steffy. La Forrester vuole distruggere dall'interno la nuova direzione della maison ma prima però deve informare suo padre del suo piano e presentargli la sua arma segreta. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

La Forrester Creations è in mano a Carter e Hope ma i Forrester non hanno alcuna intenzione di lasciarli agire indisturbati. Nelle puntate americane di Beautiful, come vi abbiamo rivelato in altri nostri articoli dedicati a questo argomento, sta succedendo di tutto nella famiglia degli stilisti di Los Angeles e Steffy ha deciso di entrare in azione per ripristinare l’ordine delle cose e riportare suo padre, suo nonno e lei a capo della maison che Eric ha fondato. La ragazza ha escogitato un piano con i fiocchi e intende procedere senza esitare. E dopo aver iniziato a mettere i primi tasselli della sua rivincita, ha potuto finalmente rivelare a suo padre cosa intende fare e da chi si farà aiutare. Ridge ha quindi scoperto tutta la verità e ora ve la riveliamo pure noi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta all’azione

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo qualcosa che non avremmo mai immaginato potesse succedere. Carter ha preso il controllo della Forrester e con un inganno si è nominato capo dell’azienda. Ridge, Eric e tutta la famiglia Forrester, giustamente sconvolti, hanno preso le distanze dal ragazzo e si sono allontanati da loro ma Steffy ha deciso di fare una mossa inaspettata e intrigante, per poter riportare l’equilibrio in questa situazione che sa di assurdo.

Steffy è tornata alla Forrester pregando Carter e Hope di credere alla sua buona fede. La ragazza ha promesso di non mettere i bastoni tra le ruote a nessuno ma ovviamente ha un piano in mente, che ha in parte comunicato alla famiglia prima di agire e che, una volta ritornata a lavorare in azienda – dopo aver convinto il Walton e costretto la Logan a cedere – ha spiegato nei dettagli a suo padre Ridge. E lo stilista, ora tra le braccia di Taylor, ha appena scoperto cosa davvero ha intenzione di fare sua figlia… e ne è profondamente fiero.

Beautiful Anticipazioni: Steffy rivela a Ridge i dettagli del suo piano nelle puntate americane

Steffy ha chiesto a Carter di poter tornare a lavorare alla Forrester spiegandogli di non voler e poter stare lontana dall’attività di famiglia, per cui si è spesa tanto sin dalla giovane età. Il Walton le ha creduto e si è persino augurato che questo ragionamento venga condiviso da Ridge ed Eric e che pure loro tornino in azienda. La Forrester ha però un altro obiettivo in mente e dopo averlo raccontato a Finn lo ha spiegato a suo padre, presentandogli la sua arma segreta: Daphne Rose.

Ridge ha quindi conosciuto Dapnhe Rose, la giovane che potrà presto fornire l’assist per distruggere Carter e Hope singolarmente e in coppia. Steffy ha spiegato a suo padre che Daphne è un’esperta di profumi, la migliore di Parigi, e con il suo naso ha già conquistato il Walton e la Logan, che la vogliono come collaboratrice della Forrester. La ragazza ha però spiegato che la presenza a Los Angeles della sua amica non è dovuta solo a un’offerta di lavoro ma a un preciso piano per mettere zizzania tra la figlia di Brooke e il suo nuovo innamorato. La Rose sarà sicuramente in grado di sedurre il nuovo capo dell’azienda e, una volta che l’incantesimo di Hope su di lui sarà finito, sicuramente Carter tornerà a ragionare e a pentirsi per quanto ha combinato ai suoi amici.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy vuole distruggere Hope e risvegliare Carter

Steffy ha rivelato a Ridge di essere certa che Hope abbia stregato Carter e che in qualche modo lo abbia reso schiavo delle sue idee. Eliminando questo incantesimo, il Walton tornerà – secondo lei – a ragionare e si pentirà di aver tradito i suoi amici. Ma per riuscirci hanno bisogno che qualcun altro streghi il ragazzo. Ed ecco il motivo per cui ha chiesto a Daphne di raggiungerla a Los Angeles. Le due sono amiche da tempo e la Forrester è certa che il grande fascino della Rose – che fa cadere ai suoi piedi tanti uomini – non sbagli e che anche stavolta le cose andranno molto bene. Insomma la presenza dell’esperta di profumi sarà sicuramente molto utile e con lei di nuovo alla Forrester le cose saranno ancora più veloci. Il piano di Steffy Forrester sta per entrare nel vivo ma funzionerà o Hope potrebbe scoprire cosa ha intenzione di fare la sua ex sorellastra, prima che lei possa mettere a segno il suo colpaccio?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.