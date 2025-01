Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna alla Forrester Creations. La sua vendetta ha inizio e sarà letale!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il piano di Steffy è cominciato. La ragazza ha chiesto di poter tornare in azienda. Contro ogni previsione, Carter ha deciso di concederle questo favore e la vendetta dei Forrester può avere così inizio. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Nessuno può mettere Steffy Forrester e la sua famiglia in un angolo. Nelle puntate americane di Beautiful è partito il piano di riconquista della bella figlia di Ridge, pronta a rimettere mano alla sua azienda e a cacciare gli usurpatori. La moglie di Finn ha le idee molto chiare e sa perfettamente come fare per ottenere di nuovo il controllo della maison di moda ma per riuscirci deve fingere di piegarsi al nemico. Ed è quello che ha deciso di fare, pronta però a sabotare dall’interno il nuovo direttivo. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, che vedremo molto presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy svela parte del suo piano

Steffy ha un piano per riprendersi la Forrester. La ragazza non ha voluto svelare i dettagli a nessuno e ha tenuto all’oscuro soprattutto suo padre e suo nonno. Si è limitata solo a dire a Finn che si avvarrà dell’aiuto di Daphne Rose, un’esperta di profumi e sua amica, che Carter e Hope hanno già assunto alla Forrester, per creare la nuova collezione di fragranze della nuova Forrester Creations. La figlia di Ridge crede che Daphne sia in grado di conquistare il Walton e rompere l’incantesimo di Hope sull’ex avvocato, riportando il ragazzo a ragionare. Steffy è convinta che se la Logan non avesse sedotto il ragazzo, l’azienda sarebbe ancora nelle mani dei Forrester. E da queste convinzioni ha cominciato a mettere in atto la sua vera e propria vendetta.

Beautiful Puntate Americane, Anticipazioni: Steffy finge di accettare la nuova Forrester Creations

Per mettere a segno il suo piano, Steffy deve fingere di accettare la nuova Forrester Creations e convincere Carter di essere disposta ad accettare lui, Hope e Brooke come nuovi direttori. La ragazza si è quindi presentata davanti a loro, rivelando di essere pronta a tornare alla maison e di non voler costituire nessun problema per loro. La Forrester ha sottolineato la necessità di avere il ruolo di presidente della maison, solo per calmare le acque tra la casa di moda e i clienti ma anche tra il nuovo direttivo e la sua famiglia. Insomma ha proposto di poter essere reinserita nell’organico con un ruolo nominalmente importante ma formalmente fittizio. Il Walton ha apprezzato il suo atteggiamento mentre Hope è rimasta piuttosto perplessa. Brooke invece ha visto in questa situazione l’opportunità di riconquistare Ridge.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy torna a lavorare alla Forrester

Steffy è stata molto chiara – e furba – con Carter, Hope e Brooke. Non solo ha finto di accettare il nuovo direttivo ma si è detta pronta a non creare alcun tipo di problema alla nuova Forrester Creations e a dare il suo contributo senza creare problemi. La ragazza ha convinto il Walton, che da principio ha desiderato che i Forrester partecipassero ai suoi nuovi progetti, ma anche Brooke, che crede che riprendendo i contatti con la sua figliastra, potrà avere la possibilità di riconquistare Ridge. L’unica persona che non si fida della Forrester è Hope. La piccola Logan teme che la sua rivale di sempre stia fingendo ma ha deciso comunque di non opporsi alle decisioni di Carter, di cui si fida ciecamente.

Il risultato è stato quello sperato da Steffy: è stata riammessa in azienda e ora potrà cominciare a mettere a segno la sua vendetta, pronta a servirsi dell’aiuto della sua preziosa Daphne. E le due ragazze, unite più che mai, riusciranno dove nessuno è mai riuscito. La Forrester Creations tornerà nelle mani dei suoi legittimi proprietari in men che non si dica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.