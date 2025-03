Beautiful Anticipazioni Americane: Il bacio mortale di Sheila condanna Luna? Ecco cosa sta succedendo nella Soap

Anticipazioni TV

Sheila ha scoperto che Luna è sua nipote ma potrebbe non essere una fortuna per la piccola Nozawa. Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila ha accolto sua nipote in un modo molto particolare che, nel passato, è stato presagio di morte. Ecco cosa sta succedendo nella Soap e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Sheila Carter potrebbe lasciarci senza parole, di nuovo. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena sconvolgente che vedrà protagonista la furia vendicativa della malefica rossa, pronta a punire sua nipote per aver messo in pericolo la famiglia di suo figlio. Ma cosa potrebbe succedere? Perché pensiamo che Sheila possa voler punire Luna per quello che ha fatto? Un dettaglio inquietante ci ha fatto accapponare la pelle e ci ha portato a fare delle spaventose supposizioni, che ora vi condividiamo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha chiesto aiuto a Sheila

Partiamo con un piccolo passo indietro per scoprire cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Negli episodi attualmente in onda sulla CBS, Luna è stata scagionata e non dovrà più tornare in prigione nonostante abbia ucciso due uomini e abbia quasi ammazzato Steffy. La Nozawa non ha però ricevuto il sostegno di nessuno nella sua famiglia. Finn le ha voltato le spalle anche se poco convinto mentre Poppy l’ha rinnegata, accusandola di aver esasperato il trauma della sua infanzia per giustificare crimini immondi. La giovane, che non può restare a casa di Bill, si è trovata costretta a correre dall’unica persona che potrebbe veramente capirla: sua nonna Sheila. La Carter ha così scoperto di avere una nipote e che questa non è altri che la colpevole delle morti di Tom e Hollis, suoi amici ma soprattutto molto legati a suo marito Deacon, che ovviamente non gradirà questa novità. E qui cominciano le nostre supposizioni.

Beautiful: Sheila sconvolta dalle azioni di Luna

Sheila ha abbracciato sua nipote e ha festeggiato il fatto di aver scoperto di avere una componente della sua famiglia, che vuole starle accanto. Ma attenzione: le azioni della Carter potrebbero non essere limpide. Sì perché vi riveliamo che poco prima che la Nozawa facesse capolino a Il Giardino, la rossa ha rivelato a Deacon di essere furiosa con la giovane e di considerarla una pazza scatenata, peggio di lei. Ha aggiunto poi che, nonostante la sua poca simpatia (diciamo così) per Steffy, non le ha mai augurato – e non ha mai tentato di farle avere – una fine così tragica, come quella di essere sotterrata da un cumulo di macerie, imprigionata in una gabbia.

Insomma Sheila si è detta sconvolta dalle azioni di Luna, che ha appena scoperto di essere sua nipote. Ma c’è un altro dettaglio che ci ha fatto venire i brividi. La criminale ha sì abbracciato la nipotina ma le ha anche dato un bacio sulle labbra, che ci riporta indietro nel tempo e che per la nostra dark lady è sintomo che la vendetta sta arrivando.

Beautiful: Sheila pronta a liberarsi di Luna

Il bacio sulle labbra è un marchio distintivo di Sheila. Non è la prima volta che la Carter usa questo mezzo per dichiarare guerra – e vendetta – ai propri nemici. E dopo che lo ha usato con sua figlia Mary, che è finita sotto le grinfie della sua folle madre, non ci stupiremmo che la medesima sorte toccasse a Luna. Ma cosa potrebbe avere in mente la rossa?

Diciamo subito che Deacon non sarà per nulla contento che Sheila si avvicini a Luna e questo perché la ragazza ha ucciso due suoi amici e potrebbe essere molto pericolosa per tutti. Lo Sharpe imporrà un veto molto chiaro alla moglie e stavolta potrebbe pure ottenere da lei un completo assenso. Sheila potrebbe voler punire sua nipote per quello che ha fatto a suo figlio e pure a Steffy ma anche voler vendicare suo marito per la morte dei suoi amici. Ma potrebbe avere un motivo in più per dare una lezione alla sua nipotina, ovvero conquistare la fiducia della Forrester.

Sheila ha rivelato di essere sconvolta da quanto combinato da Luna e potrebbe quindi non riuscire ad accogliere tra le sue braccia la ragazza, non senza darle una lezione e non senza approfittare della situazione per avere lei un posto nella vita di suo figlio. E potrebbe davvero guadagnarlo se invece di allearsi con la figlia di Poppy lo facesse con Steffy Forrester, con cui – per una volta – potrebbe trovare un nemico in comune da annientare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.