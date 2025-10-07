Beautiful Anticipazioni Americane: Hope torna alla guida della Hope for the Future ma dovrà vedersela con Steffy?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge ha accettato di ripristinare la Hope for The Future. La Logan è veramente felice ma presto dovrà vedersela con Steffy, che molto probabilmente non gradirà la decisione di suo padre avvenuta senza consultarla. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Per Hope è arrivata una buona notizia. Carter è riuscito a convincere Ridge a ripristinare la Hope for The Future ma il Forrester e il Walton hanno fatto i conti senza l’oste. Sì perché nessuno dei due ha considerato Steffy e il suo ruolo in azienda. Nelle prossime puntate americane di Beautiful la Forrester potrebbe infuriarsi – e prevediamo che succederà – contro suo padre e mettere i bastoni tra le ruote alla Logan mentre cercherà di fermare Luna. Ma se accadrà che conseguenze porterà? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter convince Ridge a ripristinare la Hope for the Future

Belle notizie per Hope. Carter è riuscito a ottenere un favore enorme da Ridge. Il bel legale ha convinto il Forrester a ripristinare la Hope for the Future e a ridare il suo lavoro alla figlia di Brooke, che intanto sì è interrogata intensamente sul suo rapporto complicato con Liam. Il bel legale è riuscito a fare centro dove Brooke non è stata in grado e per questo la piccola Logan tornerà nell’ufficio di progettazione e, molto probabilmente, si troverà a lavorare con Thomas, rientrato a Los Angeles e inaspettatamente pronto a dare una chance a Brooke e ad accettare il matrimonio con suo padre. Un bellissimo regalo per Hope Logan che però la ragazza non potrà mai e poi mai ripagare. Il motivo? Tra lei e Carter è tutto finito.

Beautiful Anticipazioni: Tra Hope e Carter è finita, la Logan non ha più aiuti contro Steffy?

Carter ha rivelato a Hope di essere riuscito a convincere Ridge a restituirle la sua linea e la Logan è stata felicissima per questa decisione. Peccato però che non abbia potuto fare altro che ringraziarlo. Sì perché l’avvocato, galvanizzato da quello che stava succedendo, è tornato alla carica con il loro matrimonio. Il legale ha però dovuto farsi indietro, capendo che tra lui e la Logan non ci sarà futuro, né ora né mai. Hope e Carter si sono lasciati in modo tanto veloce quanto si sono messi insieme e per loro pare proprio non esserci altra scelta. La figlia di Brooke è ancora innamorata di Liam e presto li vedremo, molto probabilmente, convolare a nozze.

La fine della relazione tra Carter e Hope deluderà Ridge, che ha deciso di dare una chance alla Logan non tanto perché crede in lei e nel suo progetto ma perché era pronto a fare un favore al suo amico di una vita, quello che si è pentito di averlo tradito e che sta cercando di rimediare in ogni modo e quindi merita di avere una seconda possibilità. Il Forrester è stata contento che il Walton abbia trovato pace e amore con Hope ma non lo sarà altrettanto scoprendo che la sua figliastra ha deciso di troncare con lui, proprio poco dopo aver ottenuto quello che tempo desiderava, ovvero riavere la collezione che porta il suo nome. E questo sarà un vero e proprio problema, che farà scoppiare lo scandalo contro la piccola Logan e che scatenerà contro di lei – ora di nuovo sola contro tutti, eccezion fatta per Brooke - tutta la famiglia Forrester.

Steffy pronta a rimettere Hope al suo posto? Ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Hope ha riavuto la sua collezione ma non ha più l’appoggio di Carter, a cui ha restituito l’anello. Ora però è sola contro tutti e presto affronterà non solo l’ira di Ridge, deluso da come si sono messe le cose tra il suo migliore amico e la sua figliastra, ma anche con Steffy, che sta per tornare. A richiamare a casa la Forrester saranno Katie e Bill, che dovranno informarla che Luna è ancora viva e che ha fatto di nuovo danno. La moglie di Finn rientrerà in città come un demonio e sicuramente non apprezzerà che suo padre abbia preso delle decisioni senza nemmeno consultarla e abbia ripristinato la linea della sorellastra senza nemmeno chiederle se lei fosse o meno d’accordo; d’altronde Steffy è la co-Ceo dell’azienda e avrebbe dovuto essere informata prima che venissero prese delle decisioni. È quindi molto probabile che le cose, tra le due ragazze, finiranno per inasprirsi e che – messa da parte la questione Luna Nozawa – la Forrester cerchi di impedire a Hope di sentirsi di nuovo padrona all’interno della sua maison.

E Hope non potrà contare su Carter e nemmeno su Ridge, infuriato di aver detto sì a un progetto anzi a un ripristino per fare felice il suo amico e costretto ora a non poter tornare indietro sulle sue decisioni, per cui la Logan dovrà affrontare un'altra guerra e un'altra volta si troverà a dover fronteggiare la sua nemica di sempre, con cui - per via di Liam - sembrava essersi riappacificata... ma solo per poco.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.