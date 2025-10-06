Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful vedremo Carter e Hope sempre più in bilico. La Logan potrebbe decidere di lasciare il Walton ma lui, deluso e amareggiato, potrebbe decidere di vendicarsi e usare un conto in sospeso che Ridge ha con lei per rovinarla. Ecco cosa potrebbe succedere nella Soap.

Tra Hope e Carter le cose sono destinate a complicarsi e non solo per via dell’amore della Logan per Liam. Nelle puntate americane di Beautiful il Walton ha pregato Ridge di ripristinare la Hope for The Future e di ridare alla sua amata un ruolo attivo in azienda. Questa richiesta potrebbe essere accolta ma potrebbe anche creare un grande problema. Sì perché la Logan si troverà in grande difficoltà e potrebbe persino subire la vendetta del suo innamorato. Carter Walton ha un’arma contro di lei e potrebbe decidere di usarla qualora la biondina decida di lasciarlo. Ma scopriamo nel dettaglio il perché di tutto questo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope confusa ma Carter ha le idee chiare

Hope è confusa, ora più che mai. È da tempo che la Logan ha capito di provare dei sentimenti per Liam e che ha cominciato a pensare di tornare indietro nelle sue decisioni e di tornare a formare una famiglia con lui e Beth. A frenarla è solo il suo rapporto con Carter, a cui ha detto di sì e con cui ha organizzato di sposarsi. La giovane biondina non ha però ancora fissato una data e il Walton ha iniziato a spazientirsi. Per accelerare il tutto, anzi convinto di accelerare il tutto, il legale ha chiesto a Ridge di ripristinare la Hope for The Future, certo che la sua amata, tornando a lavoro, riacquisterà quella serenità che le permetterà di andare avanti e di pensare al loro matrimonio. Peccato che i dilemmi della figlia di Brooke non siano per nulla legati a questioni professionali.

Hope pronta a lasciare Carter ma… Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Hope ha capito di amare sia Liam che Carter e di dover fare una scelta. Sì perché non potrà certo rimandare e stare in bilico tra i due uomini. La presenza e l’intervento di Beth, la faranno pendere verso lo Spencer e la vedremo pensare seriamente di lasciare il Walton e di tornare dal suo ex marito. Ma il gesto d’amore del legale nei suoi confronti, le farà perdere altro tempo e la farà vacillare. Sì perché Carter riuscirà a convincere Ridge a riaprire le porte a Hope e a una nuova collezione. Complice il ritorno di Thomas, desideroso di rimettersi all’opera per non pensare al suo disastroso passato, il Forrester creerà una nuova linea, affine alla Hope for the Future ma non proprio lei, che affiderà ai due ragazzi. Hope saprà che il merito è del suo fidanzato, che ha fatto leva sulla sua grande amicizia con il designer principale e le ha assicurato un futuro. Come lasciarlo ora?

Beautiful Anticipazioni: Hope lascia comunque Carter e lui si vendica!

Hope si troverà in grande difficoltà, è sicuro. Davanti alla Logan si apriranno due strade: quella in cui lascia Carter e torna da Liam e quella che la vede rimanere insieme a lui più per riconoscenza che per amore. Sappiamo che la giovane è molto sensibile all’argomento riconoscenza e potrebbe davvero decidere di rimanere accanto al Walton, pur ammettendo di amare Liam. L’avvocato è un porto sicuro e le può garantire un futuro in azienda ma forse non un destino pieno d’amore. E forse per questo potrebbe pure decidere di sfidare questo grande regalo per tornare da Liam.

Se Hope lasciasse Carter per Liam, le cose potrebbero mettersi davvero male. Sì perché il Walton potrebbe volersi vendicare di lei e dello smacco appena ricevuto. Ricordiamoci che Hope e Carter, nelle puntate americane di Beautiful, sono i fautori del colpo di stato alla maison e per diverso tempo i Forrester hanno accusato il legale di essersi fatto plagiare dalla figlia di Brooke, licenziata in tronco e quindi piena di rancore verso di loro.

Se Carter dovesse trovarsi di nuovo abbandonato, potrebbe cominciare a pensare di essere stato davvero manipolato dalla biondina e quindi potrebbe decidere di sparare a zero su di lei e affermare davanti a Ridge quanto Hope Logan sia davvero una serpe. Insomma l’avvocato riuscirebbe facilmente a vendicarsi della rampolla di casa Logan, che verrebbe licenziata in tronco e messa in un angolo forse per sempre. Sì perché Ridge non ha di certo dimenticato l’azione subdola della sua figliastra e di sicuro non l’ha dimenticata Steffy, co-Ceo dell’azienda. Sebbene le due sorellastre abbiano fatto pace, la Forrester potrebbe non avere pietà della sua nemesi sul lavoro e visto che Carter comincerà a rivelare che è Hope la vera mente diabolica che ha pensato di rovinare la loro famiglia, la madre di Kelly potrebbe passare di nuovo all’attacco. Carter si vendicherebbe in un modo terribile e l’orgoglio ferito di Ridge e Steffy verrebbe ripristinato. Ma succederà davvero? Lo scopriremo presto.

