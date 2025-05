Beautiful Anticipazioni Americane: Hope prega Liam di tornare insieme e Carter sente tutto. Guai in arrivo!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Hope è tornata alla carica con Liam. La piccola Logan vorrebbe passare gli ultimi giorni di vita dello Spencer insieme a lui ma il figlio di Bill è di tutt'altro parere. Ecco cosa sta succedendo negli episodi americani della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Hope ha scoperto la verità su Liam e ha deciso di fare un passo verso il suo ex marito. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore, la Logan si è fatta avanti con il suo consorte, proponendogli di ritornare insieme. Lo Spencer non ha voluto accettare, non ora che la sua vita sta per finire e ha spinto la sua amata a dare un’altra possibilità a Carter, con cui potrebbe essere felice. Peccato che quest’ultima parte non sia stata sentita dal Walton, che si è ritrovato a origliare la conversazione tra i due ex coniugi, arrabbiandosi tantissimo contro la bionda e forse perdendo ogni speranza di poter stare con lei. Ma vediamo nel dettaglio cosa è capitato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope pronta a stare vicino a Liam

Steffy ha confessato tutto a Hope rompendo la promessa fatta a Liam. La Forrester ha ritenuto necessario informare la sua rivale e non tenerla all’oscuro di un qualcosa che doveva sapere per essere pronta ad affrontare un momento molto difficile della loro vita ma anche per aiutare la piccola Beth a dire addio al suo amato papà. La Logan è stata grata alla sua sorellastra e tra Steffy e Hope è tornata la pace, che forse stavolta potrebbe essere duratura. Ma la rivelazione della Forrester ha scatenato altro. La figlia di Deacon si è convinta di dover tornare accanto al suo ex marito e passare gli ultimi momenti della sua vita insieme, come una grande famiglia. Per questo si è fatta avanti chiedendogli un’altra opportunità per loro.

Beautiful: Liam non può accettare l’amore di Hope

Hope ha richiamato Liam a casa sua, o meglio di Brooke visto che ora la ragazza abita là. La giovane ha rivelato all’ex consorte di voler tornare con lui e di volersi concedere un’altra chance per la loro famiglia. A prescindere da quello che ha appena scoperto, la Logan già pensava di riunirsi al padre di sua figlia Beth, che più di ogni altri ha saputo amarla… o almeno così sì è convinta dopo essere stata delusa da Carter e dopo che suo padre Deacon l’ha spinta a prendere di nuovo in considerazione il rapporto con lo Spencer, marito imperfetto ma comunque sempre molto presente e mai in grado di voltare le spalle come invece fatto dal Walton.

Con questa convinzione e con il cuore spezzato dalla notizia terribile della sua prossima dipartita, Hope è tornata alla carica e ha chiesto a Liam di rimettersi insieme, ottenendo però un no come risposta. Il figlio di Bill ha invece spinto la ragazza a non essere frettolosa e a pensare invece di dare un'altra opportunità a Carter con cui ha fatto coppia sino a poco tempo prima e che merita di avere un’altra chance. Il biondo è certo che la sua adorata ex moglie possa essere felice con lui e possa trovare la serenità e la continuità che lui non è più in grado di darle.

Carter sente tutto e cominciano i guai, ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

La proposta di Hope a Liam avrà delle conseguenze molto particolari. Sì perché la conversazione tra i genitori di Beth è stata origliata da Carter, arrivato a casa di Brooke per pregare ancora una volta la piccola Logan di dare loro un’opportunità. Il Walton è ovviamente all’oscuro di tutto e si è quindi convinto che la bionda sia ancora innamorata del suo ex marito e probabilmente cominceranno dei guai catastrofici, che vedranno Daphne Rose protagonista indiscussa della vicenda. L’avvocato potrebbe chiudere la porta in faccia alla Logan e potrebbe persino decidere di non ascoltare le sue ragioni, spingendo alla fine Liam a cedere e a risposare la sua amata. Ma con questo matrimonio si scatenerà la gelosia di Steffy? Staremo a vedere e siamo davvero molto curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi episodi americani di Beautiful.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.