Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy tradisce le sue promesse e sconvolge Hope rivelandole che Liam sta morendo!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Steffy ha deciso di rivelare a Hope tutta la verità su Liam. La Forrester non poteva più aspettare, la sua sorellastra meritava di sapere. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Steffy non c’è riuscita, non ha potuto mantenere il segreto di Liam come lui le aveva chiesto. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore sulla CBS, il nostro Canale5 statunitense, la Forrester ha raggiunto Hope e le ha confessato che il loro ex marito, padre delle loro figlie, sta per morire. Una rivelazione che ha sconvolto la Logan e che avrà delle grandi ripercussioni su tutta la famiglia e forse spezzerà o rinsalderà rapporti. Quello che è certo è che per le madri di Kelly e Beth non sarà più lo stesso. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo e cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche in Italia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam vuole mantenere il segreto sulla sua malattia

Liam sta morendo o meglio tutti sono convinti che sia destinato a lasciare questo mondo. Vi abbiamo rivelato dei nostri dubbi sulla sua morte ma per il momento non abbiamo le conferme che stiamo cercando da tempo e abbiamo solo un indizio, che speriamo si riveli determinante. Quello che per il momento risulta essere la verità è che lo Spencer non ha alcuna intenzione di rivelare la sua malattia. Le uniche persone che sono a conoscenza di quello che sta accadendo sono le sue dottoresse – Bridget e la Buckingham – e Finn e Steffy, che lo ha trovato riverso a terra, privo di conoscenza e lo ha portato in ospedale. Liam non vuole che altri, oltre a loro, sappiano di lui e del suo addio e vorrebbe tenere all’oscuro anche Hope. Steffy però non è del suo stesso avviso e ha spinto l’ex compagno a parlare con la madre di Beth per prepararla al terribile momento, che accumunerà tutti.

Beautiful: Steffy decide di rompere la promessa a Liam e di informare Hope

Liam ha fatto promettere a Steffy di non dire nulla a nessuno. Lo Spencer ha espresso il suo ultimo desiderio, ovvero vedere le sue due ex mogli di nuovo unite come sorelle e come una famiglia che si ama. Ma proprio per poter essere uniti in questo tragico momento, Steffy ha deciso di rompere la promessa fatta al ragazzo. La Forrester non può permettere che la sua bionda nemica rimanga all’oscuro di quello che sta succedendo e messe da parte le dinamiche poco piacevoli che sono nate e cresciute tra loro, ha deciso di essere con lei sincera e di informarla personalmente di doversi preparare alla morte del loro amato Liam. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Steffy si è diretta da Hope e le ha confessato tutto, lasciandola – come era prevedibile – senza parole.

Hope e Steffy unite per Liam? Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi americani di Beautiful

Steffy non ha potuto tenere un segreto così grande con Hope. La Forrester stavolta ha voluto mettere da parte il suo odio per la Logan e parlarle a cuore aperto di una faccenda che la riguarda quanto lei. Per questo si è diretta a casa di Brooke, dove ora alloggia la biondina, e le ha detto tutto, lasciandola sconvolta. La figlia di Ridge ha rotto la promessa fatta a Liam ma ha anche fatto un passo in avanti, forse non troppo scontato, verso la sua sorellastra. Questo gesto potrebbe mettere un punto nella rivalità tra le due e magari spingere Steffy a capire che è bene sapere lasciare andare il risentimento e dare una possibilità a chi ha sbagliato. Riteniamo che Hope non si sia comportata bene ma anche che la Forrester abbia voluto punirla non solo per il tradimento e abbia calcato la mano.

La collaborazione tra le due giovani per far stare meglio Liam e magari per trovare una cura, potrebbe riunirle e farle finalmente abbattere quella barriera che purtroppo lo Spencer ha aiutato a costruire e forse ha costruito con le sue stesse mani, non riuscendo mai a decidersi tra le due mogli. Ma l’attaccamento delle giovani allo Spencer potrebbe anche avere un risvolto inaspettato. Se Liam non dovesse morire e le due donne si fossero di nuovo innamorate… bé il triangolo tra loro potrebbe diventare ancora più esplosivo. Succederà? Lo scopriremo presto e vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.