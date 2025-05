Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Hope in pace perché Liam sta morendo. Durerà?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che tra Steffy e Hope è stata siglata una tregua. Le due ragazze si dedicheranno a Liam, in punto di morte, e metteranno da parte i loro dissidi. Ma quanto durerà tutto questo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy e Hope hanno siglato una tregua ma solo perché Liam sta per morire. Nelle puntate americane di Beautiful, le due ragazze – rivali da anni – hanno ora una missione comune: sostenere Kelly e Beth – le loro figlie - quando il loro papà morirà. Non sarà certo un compito facile ma è quello che devono e non sarà possibile se continueranno a darsi addosso come hanno fatto in tutti questi anni. Ma una volta che avranno superato il momento questa unione durerà per amore delle sorelline Spencer oppure no? Oppure succederà qualcosa che le porterà a scontrarsi nonostante tutto? Vediamo insieme quello che sappiamo e quello che vedremo, molto presto, su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy informa Hope della morte di Liam

Steffy ha confessato a Hope di Liam. La Forrester non ha potuto fare a meno di informare la sua rivale che il loro ex marito sta morendo. Questa informazione doveva essere condivisa e la figlia di Ridge lo doveva alla sua antica rivale, che è sicura che ami quanto lei il buon Spencer. Nonostante tutte le loro liti e tutto l’odio che hanno dimostrato l’una per l’altra – nato proprio a causa del tira e molla di entrambe con Liam – le due ragazze ora non possono darsi addosso. Devono pensare al bene di Kelly e Beth, le loro figlie, che presto si ritroveranno a non avere più accanto il loro adorato padre. Per fare fronte comune e per dare a Hope la possibilità di prepararsi alla terribile novità e per preparare anche la sua piccola, Steffy ha deciso di dirle tutto, rompendo la promessa fatta al suo ex. Questa mossa è stata applaudita dalla sua ex sorellastra, che l’ha ringraziata per essere corsa da lei a dirle tutto.

Beautiful: Steffy e Hope unite per dire addio a Liam

Steffy e Hope metteranno, da ora in poi, da parte la loro lotta. Le due non sono mai andate d’accordo ma una situazione così delicata, che coinvolge le loro figlie, non può e non deve essere sottovalutata. È necessario che entrambe facciano un passo indietro nel loro odio e pensino al bene delle loro bambine, sorelle di sangue e presto orfane di padre. Decideranno quindi di collaborare e noi ammettiamo che questa scelta ci rende orgogliosi di entrambe. Una reunion tra loro, duratura soprattutto, era auspicabile da tempo. Pure lo Spencer lo vorrebbe. Liam ha espresso il suo ultimo desiderio ovvero riunire le sue ex mogli e fare in modo che la loro famiglia sia in pace. Il ragazzo vuole fare ammenda, purtroppo ben consapevole che quanto è capitato tra le due è anche anzi soprattutto colpa sua.

Steffy e Hope in pace… ma quanto durerà? Ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Steffy e Hope uniranno le forze per affrontare al meglio la morte di Liam e permettere alle loro figlie di vivere questo momento nel modo meno traumatico. Le due bambine, molto unite tra loro, non dovranno mai e poi mai ritrovarsi l’una contro l’altra come le loro madri e questo per le due è più che mai necessario. Liam ne sarà molto felice, visto che il suo ultimo desiderio è di vedere la sua famiglia riunita e le sue due mogli in pace ma quanto durerà tutto questo? Possibile davvero che Hope e Steffy si calmino per sempre? È molto probabile che non succeda davvero e che invece si ritrovino a combattere molto prima del previsto. Non sappiamo se la cosa succederà poco dopo la morte dello Spencer o se succederà ben prima di questo, per via di una qualche ragione che le vedrà di nuovo contendersi l’amore del padre di Beth e Kelly.

Insomma bellissima la pace tra loro ma siamo certi che non durerà e che si continuerà come Brooke e Taylor, che non saranno mai amiche.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.