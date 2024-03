Beautiful Anticipazioni Americane: Hope passa al lato oscuro per aiutare Thomas? Ecco l'ipotesi che fa tremare la Soap

Anticipazioni TV

E se Hope decidesse di passare al lato oscuro per aiutare Thomas a mettere a segno il suo piano? Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso nelle trame americane della nostra Soap di Canale5. Ecco tutto quello che potrebbe succedere.

Tra le teorie più intriganti che si stanno sviluppando intorno alle ultime puntate, americane, di Beautiful, c’è quella che vede Hope passare totalmente al lato oscuro e aiutare Thomas a salvare Steffy e a vendicarsi di Sheila Carter. Nei prossimi episodi della Soap, da noi in onda su Canale5, potremmo quindi vedere la Logan e il Forrester scoprire che la Carter è ancora viva ed escogitare un piano per farla sparire definitivamente, proteggendo la loro famiglia da ulteriori momenti di tensione. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila Carter è viva?

Partiamo da una domanda che continuiamo a farci e di cui avremo risposta nei prossimi giorni o mesi. Sheila Carter è ancora viva? Di sicuro la malefica rossa apparirà di nuovo, visto che – come vi abbiamo già anticipato – comparirà a Finn come fosse un fantasma. Il ragazzo racconterà di essere tormentato dalle visioni della madre, che lo chiamerà e gli chiederà aiuto. Ma Sheila sarà davvero tornata? L’opzione che la criminale abbia finto la sua morte si fa sempre più concreta e se dovesse essere veramente così, è chiaro che le cose tornerebbero a essere complesse per i Forrester ma stavolta anche per Deacon. Lo Sharpe potrebbe infatti scoprire di essere stato ingannato dalla sua compagna, che ha deciso di voltare le spalle pure a lui, tornando a compiere i suoi misfatti, nonostante la promessa di non tormentare più Finn e la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope pronta a difendere Deacon

Sheila potrebbe aver simulato la sua morte per far impazzire suo figlio, farlo sentire in colpa, saltar fuori all’improvviso – viva – e portarlo dalla sua parte. Qualunque sia la verità è indubbio che la sua dipartita sia sospetta e che sia soprattutto avvenuta per mettere Steffy nei guai e per rovinare il suo matrimonio. Se analizziamo come è avvenuto il tutto, è chiaro che qualcosa non torna e che la Carter abbia giocato un tiro mancino alla Forrester. Perché la criminale era disarmata nonostante avesse la chiara intenzione di ammazzare la sua nemica?

Insomma è chiaro che Sheila, viva o morta che sia, abbia ordito un piano malefico. Ma se fosse viva, stavolta, nella sua rete sarebbe finito pure Deacon. Lo Sharpe, nelle puntate dei Beautiful andate in onda negli Stati Uniti, ha visto la sua compagna su un letto dell’obitorio e si è convinto che sia morta. Il barista è disperato ma potrebbe presto scoprire di essere stato pure lui ingannato dalla donna ma soprattutto tradito da lei. Sì perché Sheila avrebbe rotto il loro patto di non tormentare Finn e la sua famiglia. A questo punto, Hope sarebbe pronta a intervenire per proteggere suo padre e per vendicarlo. Sì perché la Logan non ha mai apprezzato che il suo papà stesse vicino a una pazza assassina come l’ex moglie di Eric e di certo, se scoprisse che è ancora viva, farebbe di tutto per impedire che lei si riavvicini al nonno dei suoi figli. E tra le opzioni che avrebbe per fermarla, ci sarebbe pure passare al lato oscuro con Thomas!

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas e Hope contro Sheila!

È un’ipotesi davvero inquietante ma con un fondamento. Hope ha già dimostrato di essere una persona cambiata. Vive la sua passione con Thomas come non ha mai vissuto nessuna sua storia d’amore ed è ormai scatenata nell’inseguire i badboys. E stavolta potrebbe decidere di aiutare il suo nuovo compagno nel piano per distruggere Sheila, magari pure farla fuori, salvare Steffy dalla prigione e dai sensi di colpa, riportare Finn sulla retta via – opzionale – e impedire che Deacon continui la sua love story con la pazza rossa. Insomma Hope e Thomas potrebbero diventare i nuovi Bonnie e Clyde di Los Angeles ed escogitare un trucco da maestri.

Non solo stanerebbero Sheila ma la farebbero pure accusare di altri crimini, chiudendola in prigione per sempre. Aggiungiamo anche un altro tassello. Sheila potrebbe tornare più scatenata che mai e portare Steffy a perdere ulteriormente la testa. Ma niente paura per lei, i supereroi Hope e Thomas saranno là a sostenerla e magari a coprirla qualora dovesse riprendere un coltellaccio in mano.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.