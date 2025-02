Beautiful Anticipazioni Americane: Hope insulta Ridge e riporta Carter alla ragione. La Logan è sempre più pericolosa!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful la coscienza di Carter sembra essersi smossa. Peccato che Hope non abbia alcuna intenzione di permettergli di tornare indietro sui suoi passi e torni a picchiare duro contro Ridge e pure contro Steffy. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Hope è pronta a tutto per non perdere il controllo della Forrester anche a tirare fuori le unghie con sua madre. Nelle puntate americane di Beautiful è sempre più chiaro che la piccola Logan desideri prendersi la sua vendetta contro i Forrester e che per farlo abbia bisogno che Carter non faccia alcun dietro front. La ragazza sta dimostrando non solo di essere determinata ma anche di essere insensibile ai sentimenti contrastanti che le persone intorno a lei, ancora sconvolte dall’acquisizione da parte del Walton, stanno provando. E con questo piglio deciso, la figlia di Brooke ha affrontato faccia a faccia Ridge, insultandolo e cacciandolo di nuovo dall’azienda. Ma cosa è successo negli episodi della Soap, andati in onda nelle scorse ore sulla CBS, negli Stati Uniti? Scopriamolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter vacilla ma Hope non ci sta

Hope è finalmente felice. Grazie a Carter è riuscita a dare una lezione a Steffy ma anche a Ridge e a ritornare alla Forrester da vincitrice. La Logan non vuole perdere questo enorme guadagno e ovviamente non può permettere che Carter vacilli, proprio ora che le cose si stanno mettendo bene e che la nuova Forrester Creations è avviata al successo internazionale. Il Walton è però pieno di dubbi; si sente in colpa per aver tradito il suo migliore amico e per averlo pugnalato alle spalle. Il giovane si sta rendendo conto di aver fatto un gesto particolarmente meschino e ora non sa come rimediare. Hope si sta accorgendo che il suo innamorato si sta pentendo e che potrebbe da un momento all’altro ritornare sui suoi passi. Lei non può permettere che nulla di tutto questo accada e farà di tutto per impedirglielo… anzi lo ha già fatto.

Beautiful Puntate Americane: Carter scoppia in lacrime tra le braccia di Ridge ma Hope interviene

Brooke non vuole rinunciare a Ridge ed è tornata a picchiare duro con Carter, spingendolo a ragionare su male che ha fatto ai Forrester, che lo hanno sempre trattato come uno di famiglia. Il Walton è stato colpito in pieno dalle parole della Logan e ha cominciato a sentire il peso dei sensi di colpa per quello che è successo. Carter è scoppiato letteralmente in lacrime tra le braccia di Ridge, arrivato alla Forrester a sorpresa per complimentarsi in modo provocatorio con il suo ex migliore amico, per il grande risultato avuto dalla collezione dei gioielli, appena presentata. Hope ha trovato i due uomini abbracciati e commossi e ha capito di dover fare qualcosa per impedire che il suo compagno crolli definitivamente e permetta ai Forrester non solo di tornare a lavorare in azienda ma anche di riprendere il controllo della maison.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Hope umilia Ridge e lo caccia dalla Forrester

Hope è entrata nell’ufficio di Carter proprio nel momento in cui il Walton è scoppiato in lacrime davanti al suo amico. La ragazza ha subito capito di dover fare qualcosa e per impedire che il Forrester potesse avere presa sul Walton, ha picchiato duro contro di lui. La piccola Logan ha immediatamente invitato lo stilista a girare i tacchi e lo ha accusato di non essere in grado di controllare sua figlia, incapace di mettere le sue questioni personali da una parte e di concentrarsi invece sul lavoro. Hope non può perdonare Steffy per averla cacciata dalla Forrester e di certo non dimenticherà il trattamento che lei ha riservato a sua madre. Brooke e tutte le Logan sono se sempre state additate come il male della famiglia, da una persona che di moralità non ne ha mai avuta. Ridge non ha ovviamente gradito questi insulti verso sua figlia e ha girato i tacchi, offeso dalle parole della sua ex figliastra e sempre più convinto che sia lei la causa di tutto quello che sta succedendo alla Forrester e al suo migliore amico.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.