Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke non rinuncia a Ridge e picchia duro contro Carter

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Brooke è tornata all'attacco con Ridge e gli ha rivelato di non avere alcuna intenzione di rinunciare a lui. Per dimostrarglielo ha cercato di convincere Carter a riaccogliere i Forrester in azienda... e sembra aver fatto centro.

Brooke non si rassegna ad aver perso per sempre Ridge. Nelle puntate americane di Beautiful, la Logan ha deciso di tentare un’altra volta di convincere il suo ex compagno a tornare con lei e a salvare il loro destino. Ma l’arrivo di Taylor le ha impedito di fare qualsiasi altra mossa, almeno davanti al Forrester. La Logan, convinta di poter risolvere la situazione con il suo amato una volta per tutte, si è rivolta a Carter, pungolandolo affinché lui finalmente apra gli occhi sul terribile gesto compiuto con Hope e faccia ammenda dei suoi errori. E il suo intervento sembra abbia fatto breccia nel cuore del Walton.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha perso per sempre Ridge?

Brooke ha perso per sempre Ridge? È una domanda che ci facciamo da quando abbiamo scoperto che nelle puntate americane di Beautiful, il Forrester è tornato insieme a Taylor e ha accusato la Logan di averlo vilmente tradito. Tutta colpa del piano di Carter e Hope di prendere il controllo della Forrester Creations, tra l’altro – purtroppo per Eric e la sua famiglia – riuscito. Brooke ha accettato il ruolo di CEO della nuova azienda di moda e lo ha fatto per riuscire a far ragionare il Walton e pure sua figlia ma questo suo gesto è stato visto come un attacco frontale contro i Forrester, uno di quelli che non possono essere perdonati. Ridge avrebbe di gran lunga preferito che la sua compagna si schierasse dalla sua parte e accusasse sua figlia di aver tramato alle spalle della sua famiglia e non che cercasse di riportare la pace tra di loro, come invece gli è parsa fare.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Brooke torna all’attacco con Ridge

Brooke non ha gettato la spugna e ha deciso di riprovare a convincere Ridge della bontà delle sue azioni. Nonostante sia molto ferita per il comportamento del Forrester, che è corso tra le braccia di Taylor, la Logan vuole continuare a sperare che questa sia solo una parentesi e che l’amore – voluto da destino – che la unisce al suo amato, possa vincere su tutto. Per questo, nelle puntate andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, è tornata a Villa Forrester per pregare il designer di ascoltarla e di lasciare che lei gli dimostri di volere esattamente quanto desidera lui. La loro conversazione è stata interrotta da Taylor, che sa come prendere per il verso giusto il padre dei suoi figli ed è riuscita a cacciare la sua rivale.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Brooke smuove la coscienza di Carter

Brooke ha promesso di dimostrare a Ridge di tenere a lui e ha deciso di farlo riportando Carter alla ragione. Consapevole che il Walton stia soffrendo quanto lei per la lontananza dal Forrester, suo miglior amico, la Logan ha picchiato duro contro l’ex avvocato ed è riuscita a smuovere la sua coscienza, facendogli ammettere di aver agito alle spalle dei Forrester, della loro famiglia. Sì avete capito bene, Carter – dopo la conversazione con Brooke, la seconda avuta con lei sullo stesso argomento – ha cominciato a pensare di essersi davvero comportato male nei confronti dei suoi amici e di non aver capito che la decisione di Ridge e Steffy di non ampliare l’azienda non era dovuta a una sfiducia nei suoi confronti ma alla paura di trovarsi nei guai economicamente. E con questa convinzione ha deciso di fare marcia indietro, scontrandosi con Hope.

Brooke sembra aver fatto centro, almeno in una cosa, ma avrà con questo l’asso nella manica per riconquistare Ridge o la sintonia che lui ha ritrovato con Taylor avrà la meglio?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.