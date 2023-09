Beautiful Anticipazioni Americane: Hope incinta di Thomas? Potrebbe succedere...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Liam continuerà il gelo ma la situazione potrebbe presto scaldarsi con una scoperta davvero da brivido. La Logan potrebbe rimanere di nuovo incinta... Scopriamo insieme quello che succederà nelle prossime puntate della Soap.

Le trame di Beautiful potrebbero presto essere scosse da una novità scioccante. Alcuni spoiler provenienti dall’America, ci lasciano pensare che Hope potrebbe presto scoprire di essere incinta e che il padre del bambino che aspetta è Thomas. Tutto questo farebbe sicuramente precipitare la situazione e con Steffy fuori dai giochi, Liam potrebbe perdere completamente la testa. Ma ecco nel dettaglio cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sempre più sicura delle sue scelte

Partiamo dalle certezze che abbiamo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha ormai fatto le sue scelte e ha capito che tra lei e Liam, per vari motivi, non potrà più tornare come prima. La ragazza non sembra però essere così tanto dispiaciuta di questo fatto e, dopo aver tentato di riavvicinarsi al marito (anzi ex marito), ha compreso che il suo posto non è più affianco dello Spencer ma di chi davvero la supporterà e amerà per sempre: Thomas. A farla ragionare in questo modo, è stato RJ. Il fratellino l’ha spinta a pensare alla persona che la sosterrà in ogni sua scelta e la sua mente non ha pensato di certo a Liam, visto che più volte il ragazzo ha messo bocca persino sulla sua carriera. Insomma a Hope è comparsa l’immagine di Thomas Forrester, l’uomo che davvero ama solo lei e da tempo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope incinta di Thomas?

E se le trame di Beautiful diventassero ancora più scoppiettanti? Il triangolo amoroso tra Hope, Liam e Steffy non è nuovo e di certo non ci ha stupito che i tre tornassero a darsi battaglia per capire a chi appartenga il cuore dello Spencer. Servirebbe quindi un bel colpo di scena. E quale scoop migliore se non una gravidanza inaspettata? Alcuni spoiler ci fanno pensare che Hope potrebbe rimanere incinta di Thomas e con questo zittire completamente chi la vuole di nuovo al fianco del suo ex marito. Un figlio con il Forrester, porterebbe la piccola Logan ufficialmente nella famiglia di Steffy e company, chiudendo definitivamente la porta agli Spencer.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Come reagirà Liam alla gravidanza di Hope?

Se Hope rimanesse incinta di Thomas o ancora peggio lo fosse rimasta dopo la loro prima notte d’amore, ovvero prima del tentativo di riconciliarsi con Liam, la Logan dovrebbe dare diverse spiegazioni. La figlia di Brooke si troverebbe ad aver ormai il futuro deciso e Liam non la prenderebbe di certo bene. Siamo sicuri che lo Spencer non ne sarebbe per nulla contento e anzi questo evento potrebbe scatenare in lui una voglia di vendetta e di riscatto, tali da portarlo pure a fare qualche sciocchezza. E tutto questo anche per via dell’addio di Steffy. La Forrester si prenderà una pausa da tutto quello che le sta capitando intorno e deciderà di andarsene. In realtà, come vi abbiamo già rivelato, si tratterà di un espediente narrativo per permettere alla sua interprete, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood di godersi la sua maternità, dopo la nascita del suo quarto figlio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.