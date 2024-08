Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sabota Steffy e le impedisce di partire per Monte Carlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope non ha più scrupoli quando si tratta di mettere i bastoni tra le ruote a Steffy. Per questo, le ha impedito di partire per Monte Carlo, nascondendole il passaporto. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Tra Hope e Steffy è ormai guerra aperta e ogni mezzo è valido per sabotarsi l’una con l’altra. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che gli ultimi episodi della Soap hanno visto le due sorellastre impegnate a beccarsi a causa del viaggio a Monte Carlo, tanto atteso da Steffy, a cui anche Brooke ha deciso di partecipare. Hope ha cercato più volte di suggerire alla Forrester di lasciare che sua madre e Ridge partissero da soli e davanti al rifiuto della giovane, ha provveduto a renderle le cose più difficili nascondendole il passaporto. Vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta a partire a Monte Carlo ma Hope è contraria

È ormai certo che Steffy non perdonerà mai Brooke per quello che la bionda ha combinato a lei e alla sua famiglia anni prima. La Forrester ha dichiarato guerra alla matrigna da quando era adolescente e con gli anni l’odio è cresciuto. Ultimamente le cose sono peggiorate quando Ridge ha deciso non solo di affidare la co-direzione dell’azienda a sua moglie ma anche di puntare sulla linea da letto, firmata Brooke, per il rilancio della campagna pubblicitaria della Forrester Creations. Una decisione che ha messo Steffy in un angolo e che l’ha costretta ad accettare che la Logan tornasse a essere un personaggio di spicco della casa di moda della sua famiglia.

A rendere ancora più nervosa Steffy ci si è messa la decisione di Ridge di coinvolgere Brooke nel viaggio a Monte Carlo, che avrebbero dovuto fare solo lei e suo padre. Lo stilista non si è curato di rispettare il volere della figlia e Hope ci ha messo il carico da novanta, suggerendo alla sua sorellastra di farsi da parte lei e di lasciare che i due piccioncini Brooke e Ridge, partissero per la capitale monegasca senza di lei e si godessero il momento come una coppietta felice.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy non accetta di farsi da parte ma…

Steffy non può accettare di farsi da parte quando in realtà a dover fare un passo indietro e Brooke. Il viaggio era già organizzato, ben prima che la Logan tornasse a far parte dell’azienda così come sta facendo. A doversi tirare indietro avrebbe dovuto essere Brooke ma né lei né sua figlia lo hanno voluto ammettere. Visto che la situazione è così, la Forrester si è incaponita ancora di più e ha giurato di partecipare al meeting a Monte Carlo, senza lasciare alcuno spazio di manovra alla matrigna. Peccato però che al viaggio ci abbia dovuto rinunciare davvero e per colpa di una sua distrazione e di un giochetto subdolo messo in atto da Hope.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sabota la partenza di Steffy

Steffy e Hope si sono trovate a discutere con molta freddezza sulla partenza a Montecarlo e ciascuna ha sostenuto la propria tesi. La Forrester non si è fatta indietro e ha anzi ribadito alla sorellastra di avere intenzione di godersi comunque la partenza. Peccato però che al momento di salire sull’aereo, la ragazza si sia accorta di non avere il passaporto con sé.

Steffy è uscita dalla Forrester Creations senza controllare di avere o meno il passaporto e si è trovata in aeroporto – con Ridge e Brooke già sull’aereo, pronti a partire e decisi a non fare tardi all’incontro con il Principe – senza il prezioso documento. Un caso fortuito? Ovviamente no. A non avvertirla e fermarla prima che uscisse dalla casa di moda senza quello che le serviva, è stata Hope. La Logan si è accorta che il documento era rimasto nell’ufficio della brunetta e dopo aver tentato, con poca convinzione, di fermarla prima che prendesse l’ascensore, la bionda ha deciso di lasciare che Steffy varcasse le porte dell’azienda senza la certificazione necessaria per lasciare il paese?

Il risultato è presto detto: Hope ha finito per sabotare Steffy, non avvertendola per telefono di quanto stesse dimenticando e quindi fermandola, evitando che si presentasse in aeroporto senza passaporto. Steffy è stata quindi costretta a lasciar partire Ridge e Brooke da soli, non impedendo che i due arrivassero per tempo all’incontro con il Principe. La Forrester è tornata in azienda furente e soprattutto certa che la sua sorellastra sarà contenta come una Pasqua nel sapere che tutto è andato storto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.