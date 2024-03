Beautiful Anticipazioni Americane: Finn passa alle minacce e aggredisce Liam, "Tieni giù le mani da Steffy!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Liam e Finn la situazione si sta inasprendo. Lo Spencer e il Finnegan non avranno più peli sulla lingua e tra loro sarà guerra aperta per il cuore di Steffy. Ma chi la spunterà stavolta? Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap di Canale5.

La morte di Sheila e il comportamento distaccato e irato di Finn nei confronti di Steffy, ha fornito un assist pazzesco a Liam. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer ha avuto occasione di riavvicinarsi alla Forrester e di assicurarle il suo sostegno in questo momento così delicato. Ma il figlio di Bill non si è limitato a questo. Furioso contro il suo rivale, ha deciso di parlarci faccia a faccia per dichiararli senza mezzi termini di voler stare vicino alla sua ex moglie. Tra i due ragazzi è scoppiata una dura lite e sono volate minacce. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam torna all’attacco con Steffy

La morte di Sheila ha sconvolto la famiglia Forrester e Steffy è stata persino accusata di omicidio. La ragazza dovrà raccontare bene cosa è successo, dovrà rispondere delle sue azioni e dovrà soprattutto spiegare come siano avvenuti davvero i fatti. La sua situazione sta diventando molto complicata, visto che Sheila era sì a casa sua ma era completamente disarmata. A rendere le cose ancora più fastidiose, ci si è messo Finn, che ha voltato le spalle alla moglie, l’ha abbandonata da sola a gestire tutto questo e l’ha colpevolizzata per essersi macchiata le mani del sangue di sua madre. Insomma per Steffy non è proprio un momento d’oro. Per fortuna la Forrester può contare su Liam, tornato alla carica con lei e pronto a dimostrarle di essere l’uomo giusto per starle accanto. Lo Spencer le ha ribadito di avere a cuore solo la sua felicità e quella dei suoi figli, Hayes incluso, e le ha promesso che farà di tutto per renderla serena.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam affronta Finn

Liam è da tempo che non si fida di Finn e crede che il dottore non sia la persona giusta per stare accanto a Steffy. Lo Spencer ha più volte ribadito che lo strano comportamento del medico nei confronti di Sheila, fosse un vero e proprio pericolo per la sua famiglia ed è come se si aspettasse che prima o poi le cose sarebbero degenerate, come poi è successo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha deciso di mettere i puntini sulla “i” con il suo rivale, invitarlo una volta per tutte a prendere una decisione sul suo matrimonio con Steffy e imporgli un pro o contro la Forrester. Per questo motivo si è presentato nel suo studio, in ospedale, pronto a una resa dei conti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn minaccia Liam

Finn non è stato per nulla contento della visita del suo rivale e non ha impiegato tanto a capire cosa lo Spencer volesse da lui. Il dottore ha pregato il figlio di Bill di lasciarlo in pace e di parlare in un altro momento. Liam però non ha voluto girare i tacchi e stanco di doversi sempre fare da parte, ha deciso di passare alle maniere forti e di rivelargli, senza mezzi termini, di avere intenzione di proteggere personalmente Steffy, visto che lui non intende farlo. Il medico è andato su tutte le furie e sentendosi colpito nel vivo, ha risposto con le minacce. Liam deve tenere giù le mani da sua moglie e non mettersi in mezzo al loro matrimonio. Tra i due ragazzi è chiaro che sia scoppiata ufficialmente la guerra. Ma chi la spunterà stavolta? Steffy comincerà a valutare di dire addio a suo marito, colpevole di averla lasciata sola proprio nel momento del bisogno?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.