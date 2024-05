Beautiful Anticipazioni Americane: Finn seduce Hope. Galeotto fu un massaggio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Finn sta per succedere l'irreparabile. I due ragazzi sembrano più in sintonia che mai e un massaggio rilassante contro il mal di testa potrebbe aver fatto precipitare la situazione. Steffy dovrà stare attenta! Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

Steffy dovrà presto guardarsi meglio le spalle. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Finn le cose si stanno complicando. I due sono visibilmente molto uniti e pare proprio che la piccola Logan sia in qualche modo attratta dal bel medico, capace di darle preziosi consigli, di sacrificarsi per il bene della famiglia, di mettere la moglie al primo posto ma anche di fare massaggi rilassanti contro il mal di testa. Sì perché proprio durante uno di questi la figlia di Brooke si è resa conto di quanto la vicinanza con il "bambino" di Sheila sia per lei un vero e proprio toccasana. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy in guardia!

Il dubbio che tra Hope e Finn possa scattare qualcosa e che i due diventino la prossima coppia – fedifraga – di Beautiful, si fa sempre più concreto. Steffy deve guardarsi le spalle e non solo da Sheila ma anche dalla sua sorellastra. La Forrester ha già intuito che la figlia di Brooke ha un’influenza negativa su suo marito, soprattutto perché rimane comunque e sempre la figlia di Deacon e colei che per mesi ha sostenuto che suo padre dovesse rientrare nella sua famiglia e che lei dovesse avere un rapporto con lui, senza alcuna intromissione da parte di nessuno. Ma ora che lo Sharpe è fidanzato con la Carter, le cose si sono fatte più complicate e la bella rampolla di Ridge non può certo permettere che la sua rivale convinca il suo consorte a lasciarsi plagiare dalla pazza criminale che, purtroppo, lo ha partorito. Ma per Steffy Forrester potrebbero non esserci più molti colpi in canna.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sedotta da Finn?

L’amicizia tra Hope e Finn sta diventando pericolosa. La Logan si è schierata dalla parte del medico e da quella di Sheila, pensando addirittura di partecipare alle nozze di suo padre con la Carter. Deacon ha chiesto a sua figlia di fare da damigella ma anche di convincere il dottorino a mettere da parte i suoi problemi con Steffy e a partecipare pure lui alle nozze del secolo. La figlia di Brooke ha deciso di parlare apertamente con il suo amico e di capire, con lui, quale strategia adottare con i loro genitori. Per parlare di questo ha deciso di raggiungerlo nel suo studio, in ospedale, e di fare con lui una chiacchierata prima che il grande evento travolga la loro famiglia. Finn le ha rivelato di non voler rompere la promessa fatta a sua moglie e di preoccuparsi tanto del fatto che la Forrester possa contare su di lui e mantenga la sua serenità.

Hope è rimasta molto stupita e impressionata dalla capacità di Finn di mettersi da parte per amore e di pensare, per prima cosa, al bene della sua famiglia. Ma soprattutto si è lasciata conquistare da un massaggio alle tempie e spalle, per curare il suo furioso mal di testa. Il bel medico, preoccupato per lo stato di salute della sua amica, ha cominciato ad accarezzarle la testa per darle beneficio, dispensandole persino consigli su come gestire lo stress. La figlia di Brooke ne è rimasta ammaliata.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Finn sempre più vicini

Il tocco taumaturgico di Finn ha fatto rilassare Hope… forse un po’ troppo. La Logan non ha solo apprezzato il massaggio ma ha soprattutto amato i consigli che il ragazzo le ha dispensato. Il dottore l’ha spinta a non lasciarsi condizionare da Thomas e a pensare che presto, quando meno se lo aspetta, arriverà la persona giusta, che saprà amare una persona buona e affascinante come lei. Complimenti che hanno sortito un certo effetto sulla ragazza e che l’hanno fatta sentire apprezzata come non le capitava da tempo ma che soprattutto potrebbero averle fatto battere il cuore molto più di quanto si possa permettere. Insomma sembra che la rivalità tra Steffy e Hope stia per riaccendersi e che, come negli anni passati, alle sorellastre piaccia lo stesso uomo. E Liam ne sa qualcosa, visto che per tanto tempo è stato lui al centro delle loro dispute. Ora sarà il turno di Finn o Steffy Forrester riuscirà a impedirlo?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.