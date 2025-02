Beautiful Anticipazioni Americane: Finn mette a rischio tutto. Perderà sia Steffy che Luna?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane della Soap Beautiful sta succedendo di tutto e di più. Finn ha scoperto che Luna è sua figlia e Poppy gli ha chiesto di non dire nulla a Steffy per impedire che la moglie lo allontani dalla ragazza. Il dottore seguirà questi consigli, almeno per un po' ma poi si renderà conto di aver sbagliato tutto?

Il matrimonio tra Steffy e Finn è stato travolto dalla notizia che Sheila Carter è la madre naturale del bel dottore. Ma le dinamiche famigliari del medico rischiano di creare nuovamente dei danni alle nozze tra la Forrester e il figlio adottivo di Li. Nelle puntate americane di Beautiful, John Finnegan ha scoperto di essere il padre di Luna e deve decidere se rivelare a sua moglie tutta la verità o se mantenere, per il momento o forse per sempre, questo segreto, per poter avere almeno una chance per stare accanto alla Nozawa. Ma cosa succederà nei prossimi episodi, in arrivo prima sulla CBS e poi su Canale5? Scopriamolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn si sente in colpa per la follia di Luna

Finn è il padre di Luna. Questa rivelazione ha scosso la vita del dottore ma ha confermato le supposizioni che da un anno abbiamo fatto sulla vera paternità della Nozawa. Avevamo già sospettato che il dottore potesse essere il vero papà della ragazza e ora ben due test del DNA hanno confermato la cosa. Finn si è ovviamente infuriato contro Poppy per non avergli detto mai la verità e per avergli impedito di poter avere un rapporto con Luna, un rapporto tra padre figlia. Ma soprattutto ha imputato alla zia (adottiva, non c’è stato quindi nessun incesto) di aver causato – con il suo comportamento e con la sua vita piena di bugie e dissoluta – la follia della ragazza. Il ragazzo crede che se avesse saputo sin da subito tutto, Luna sarebbe stata cresciuta a dovere e non sarebbe diventata un’assassina.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Finn decide di tenere il segreto su Luna

Posto che pensiamo che la follia omicida di Luna sia più un fattore ereditario – Sheila è sua nonna – che un effetto della vita poco ordinata di sua madre, crediamo che Finn abbia in un certo senso ragione. Se la Nozawa fosse stata cresciuta da lui e magari dalla stessa Li, spinta a occuparsi di sua nipote per amore di suo figlio, forse non sarebbe diventata una killer spietata ma soprattutto non avrebbe provato a chiudere la bocca a Steffy, rapendola e ingabbiandola. E proprio quest’ultima parte costituisce il problema più importante per il bel dottore.

Come giustamente gli ha suggerito Poppy – almeno una cosa giusta l’ha detta – Steffy non accetterà mai di avere una figliastra assassina e che ha persino tentata di far fuori lei. Finn deve quindi giocare d’astuzia o meglio deve cercare di non perdere la possibilità di avere un rapporto con la sua bambina, anche se forse dovrà – per sempre – fingere che sia sua cugina.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Finn finirà per perdere sia Steffy che Luna?

Poppy ha suggerito a Finn di non rivelare né a Luna né a Steffy quello che ha scoperto. Il dottore, che ha sempre voluto essere sincero con la moglie, stavolta ha preso davvero in considerazione il fatto di dover mantenere un segreto in famiglia. Come sua “zia” gli ha detto, Steffy non accetterà mai e poi mai di avere un’assassina come sua figliastra e succederà probabilmente come con Sheila, allontanata per sempre dalla famiglia.

Finn non può e non potrà permettere una simile cosa ma ci interroghiamo sulle conseguenze di queste decisioni, prese per non fare del male a nessuno ma che si riveleranno, secondo noi, fatali per tutti. Sì perché i segreti, nella Soap Beautiful, vengono sempre scoperti e nel peggiore dei modi. Immaginiamo quindi Steffy furiosa più che mai che suo marito non le abbia detto nulla e Luna che si sentirà di nuovo rifiutata ma soprattutto ingannata da sua madre. La giovane potrebbe quindi non voler più avere nulla a che fare con Finn e trovare invece una preziosa alleata in Sheila, la sua nonnina, che non aspetta sicuramente altro che avere la sua famiglia vicina. Attenzione però: Luna potrebbe persino non scoprire mai la verità sulla sua nascita anche se la sua curiosità e il suo desiderio di sapere la verità la porterà sicuramente a indagare sempre più a fondo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.