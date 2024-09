Beautiful Anticipazioni Americane: Finn ha capito tutto e mette Bill in guardia da Luna. Steffy potrebbe salvarsi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha trovato il cellulare di Steffy e ha capito che sua moglie non può essersene andata da Los Angeles. Qualcuno deve averle fatto del male e lui ha già idea di chi possa essere stato. Per questo ha messo in guardia Bill da Luna. Ecco cosa sta succedendo nella Soap di Canale5.

Finn ha capito tutto e ora Luna ha le ore contate. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bel dottore ha avuto la giusta intuizione ma anche ottenuto la conferma che sua moglie non ha lasciato la città. Il medico è certo che le sia successo qualcosa e dopo aver ritrovato il suo cellulare a casa di Bill e aver scoperto da lui che Luna lo ha baciato, ha cominciato a sospettare che sua cugina possa non essere la dolce ragazzina che ha sempre pensato fosse. Potrebbe invece essere una criminale senza scrupoli e aver fatto del male a Steffy.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn scopre che Luna ha baciato Bill

Finn è pronto a tutto per salvare Steffy e la sua determinazione potrebbe essere la chiave per risolvere tutta l’ansiogena faccenda che ha coinvolto la famiglia Fottester. Il bel dottore ha avuto sin da subito la sensazione che sua moglie non avesse lasciato la città, non senza dirgli dove stava andando e non senza fare una telefonata per dire di essere arrivata. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che a confermargli che qualcosa non va è stata prima la direttrice della Spa in cui avrebbe dovuto andare sua moglie – che lo ha chiamato per sapere come mai Steffy non fosse arrivata e come mai non rispondesse alle loro telefonate – e poi lo stesso Bill. Lo Spencer, in un moto di sincera preoccupazione, gli ha confidato che Luna, sua cugina, non solo non è sua figlia ma lo ha baciato per ben due volte. Una cosa molto strana, visto il rapporto che avrebbe dovuto crearsi tra loro e vista la relazione tra il magnate e la madre della ragazza.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn mette in guardia Bill da Luna

Il racconto di Bill ha messo in allarme Finn, spaventato dall’idea che sua cugina abbia davvero perso la testa. Il medico ha intuito che Luna sta nascondendo qualcosa e teme che sia qualcosa di molto grave. Ha infatti timore che possa essere coinvolta nella sparizione di sua moglie. E un’ulteriore conferma che qualcosa non vada, l’ha avuta trovando il cellulare di Steffy a Villa Spencer, chiaro segnale che la sua consorte non abbia mai lasciato la città e sia stato invece scomparsa. La Forrester non si sarebbe mai allontanata da casa senza il suo prezioso telefono, con cui comunicare con i figli e con la propria azienda. Insomma qualcosa di losco c’è e Finn si è premurato di mettere in guardia Bill, che dovrà tenere d’occhio sua cugina, sicuramente coinvolta in questo intricato caso.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn teme che Luna sia una criminale

Finn ha intuito bene e il suo fiuto lo ha portato a puntare il dito contro la persona giusta. Il dottore ha allertato sua madre Li e anche lei è stata d’accordo con suo figlio nel pensare che Luna possa essere una criminale e abbia perso la testa. Per quanto non abbia una grande simpatia né per sua sorella né per sua nipote, Li è certa che Poppy non sia un’assassina mentre non può mettere la mano sul fuoco per Luna, che potrebbe effettivamente essere una ragazza svalvolata e pericolosa. Madre e figlio drizzeranno le antenne, pronti a capire cosa stia succedendo, a stanare Luna qualora i loro sospetti si rivelassero fondati e a salvare Steffy. Ma Finn dovrà cominciare una corsa contro il tempo per aiutare la sua adorata moglie, in gabbia e particolarmente in difficoltà, visto che l’edificio in cui è stata rinchiusa sta per essere demolito. E non è detto che il confronto con la sua cuginetta sia privo di conseguenze. La ragazza, lo abbiamo visto, è capace di tutto, persino di uccidere un proprio parente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.