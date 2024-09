Beautiful Anticipazioni Americane: Finn pronto a tutto per salvare Steffy... alla faccia di Liam!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha promesso a Ridge e a se stesso di sistemare le cose con Steffy. Il dottore ha però anche sfidato apertamente Liam, affermando di voler riuscire dove lui ha fallito più volte. Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

Finn è pronto a tutto per salvare il suo matrimonio e per riportare Steffy a casa. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bel dottore non si è lasciato scoraggiare dalla decisione della moglie di prendersi qualche tempo lontana da lui e dalla sua famiglia, per riflette su quanto accaduto con Hope. Il figlio di Li e Sheila ha giurato di fare di tutto per ripristinare la pace in famiglia e, con questa determinazione, non solo darà una sonora lezione a Liam e gli dimostrerà di essere un uomo molto diverso da lui ma potrebbe persino salvare la sua mogliettina dalle grinfie di Luna, vera assassina di Tom e Hollis e decisa a uccidere la Forrester. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo nelle puntate americane della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn determinato a ottenere il perdono di Steffy

Finn ha rivelato a Steffy che Hope lo ha baciato e la Forrester non è riuscita a perdonare il marito, non tanto per il fatto in sé quanto per l’essersi ritrovata, per l’ennesima volta, a dover ricordare al suo consorte di ascoltare le sue raccomandazioni. La figlia di Ridge non ha più intenzione di ribadire al marito di stare attento alle persone su cui ripone fiducia e visto come si è comportato con Sheila prima e con Hope dopo, Steffy è proprio stanca di dover raccogliere lei i cocci del loro matrimonio e di dover passare oltre a situazioni che le fanno male e che rischiano di buttarla definitivamente giù. Per questo ha deciso di prendersi una pausa e di allontanarsi dalla città, da sola, per rimettersi in sesto, calmarsi e permettere pure a Finn di fare ammenda sui suoi errori e di capire, finalmente, di non poter continuare a seguire il suo cuore, fin troppo magnanimo.

Finn ha compreso di aver deluso Steffy e di aver fatto un grande errore nel non ascoltare i suoi consigli e i suoi avvertimenti sia con Sheila che con Hope. Proprio per questo non ha potuto dare torto alla moglie e non si è potuto opporre al suo desiderio di allontanarsi da lui. Questo però non vuole dire che abbia gettato la spugna e che abbia deciso di non combattere più. Anzi lo ha spinto a voler dimostrare, una volta per tutte, di amare lei e solo lei e di volere il bene della loro coppia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn sfida Liam!

Finn ha confessato i suoi intenti a Ridge e si è scusato personalmente con lui per aver ferito Steffy. Il ragazzo ha confermato di voler riconquistare sua moglie, costi quel che costi e di non permettere agli eventi di rovinare il suo matrimonio. E la sua determinazione potrebbe essere la svolta per salvare Steffy, che noi sappiamo essere in gabbia, in preda alla follia di Luna, vera assassina di Tom e Hollis e decisa a fare fuori pure la moglie del cugino, ormai al corrente di tutto.

Finn non sa ancora che sua moglie sia nei guai ma ritiene parecchio strano che Steffy non abbia comunicato dove si trova e non si sia ancora messa in contatto con i bambini o almeno con suo padre e sua madre. Il dottore cercherà di capire il perché di un simile atteggiamento e lo farà spaventato di aver davvero perso per sempre la sua consorte.

Ma Finn avrà anche un altro compito: quello di dimostrarsi un uomo migliore e un marito più attento di Liam. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la sfida tra i due ragazzi è più che mai aperta e ha assunto un brivido in più, dopo che lo Spencer si è presentato dal suo rivale in amore, per criticarlo per quanto accaduto con Hope e per accusarlo di aver in qualche modo illuso la Logan, che mai e poi mai, secondo lui, avrebbe fatto una simile sciocchezza se non avesse avuto segnali da parte del Finnegan. Il medico si è immediatamente scaldato e ha ricordato al figlio di Bill di non essere mai stato come lui e di non aver soprattutto mai avuto dubbi su chi fosse davvero la donna della sua vita. Insomma Finn ha criticato, molto poco velatamente, l’atteggiamento che Liam ha sempre avuto con le sue due mogli, arrivando persino a fare spola tra le due per molti troppi anni. Il figlio di Li ha promesso che mai e poi mai farà come lui e le sue parole sono suonate come un guanto di sfida, ben schiaffato in faccia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn salverà Steffy?

Finn ha in mente di riconquistare Steffy ma soprattutto di capire dove la sua consorte sia andata dopo la loro discussione. Per questo molto probabilmente sarà lui a trovarla ingabbiata a casa di Poppy, dove si recherà per cercare indizi per aiutare sua zia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il dottore ha fatto visita a Poppy in prigione e ha accettato di darle una mano andando nel suo appartamento e cercando qualche informazione in più su chi possa aver portato lo zaino di Tom là dentro. E se si sbrigherà potrebbe persino salvare la sua amata mogliettina.

