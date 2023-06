Beautiful Anticipazioni Americane: Finn è davvero morto? Scopriamo tutta la verità

Anticipazioni TV

Sheila ha sparato sia a Finn che a Steffy. La Forrester sta lottando tra la vita e la morte ma Finn è davvero mortoo o dobbiamo aspettarci qualche sorpresa? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful.

Il bel dottor Finn è davvero morto? Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo dovuto dire addio al bel marito di Steffy, a cui Sheila ha sparato per sbaglio. Ma il ragazzo avrà davvero perso la vita oppure si tratterà di una menzogna, che ci dovrebbe preparare a un grande colpo di scena?

Anticipazioni Beautiful: Dov’è finito Finn?

Nelle ultime puntate che abbiamo visto di Beautiful, abbiamo pianto la morte di Finn, il bel marito di Steffy. Chi ha già letto le nostre anticipazioni americane della Soap, sa già la risposta alla domanda del titolo del nostro articolo ma chi invece segue giorno per giorno gli episodi su Canale5 e si è perso i nostri aggiornamenti, ancora ignora cosa riservi il futuro per la bella figlia di Ridge, che si è appena svegliata. Ebbene, vogliamo ragionare con voi, su alcuni dettagli che sicuramente vi saranno saltati agli occhi. Prima di tutto, non abbiamo idea di dove sia finito Finn e perché nessuno abbia cercato il suo corpo per preparargli un funerale. Certo la famiglia Forrester è impegnata a vegliare su Steffy ma Li è comunque una donna sola e avrebbe necessità di aiuto.

Beautiful Anticipazioni: Li sta mentendo? C’è qualcosa di strano

Vi sarete sicuramente accorti che Li, a differenza di Sheila, sembra piuttosto tranquilla dopo la morte di Finn. La donna si è scaldata solo dopo aver incontrato la Carter e solo dopo averla affrontata per dirle di stare alla larga da SUO figlio. Ed è proprio in questo scontro che la dottoressa ha detto testuali parole “ora sarò io a occuparmi di mio figlio”. Una frase molto strana visto che Finn dovrebbe giacere su un letto di un obitorio e non dovrebbe avere bisogno di grandi cure. E se Li stesse mentendo? Se la donna stesse nascondendo un segreto molto scottante e che potrebbe diventare uno scoop per le prossime puntate della Soap?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ecco la verità sulla morte di Finn

Per chi ha già letto le Anticipazioni Americane di Beautiful non è un segreto mentre per chi non lo ha fatto, quello che stiamo per dire sarà uno spoiler grandioso. Dopo avervi avvertiti, possiamo procedere nel rivelarvi la risposta alla domanda “ma Finn è davvero morto?”.

Ebbene la risposta è: NO! Finn è ancora vivo ma è comunque ferito gravemente. Li lo sta nascondendo a tutti, persino a sua moglie, per allontanare per sempre Sheila dalla sua vita. La donna ha escogitato un modo per tenere il suo bambino al sicuro e visto che la famiglia Forrester sembra fin troppo legata alla Carter, anche i suoi componenti devono stargli alla larga. Ecco perché la dottoressa è sembrata fin troppo tranquilla o meglio non disperata dopo la “morte” del ragazzo. Finn è stato ricoverato in un’altra struttura, sotto copertura e questa farsa durerà, ve lo anticipiamo, per diverso tempo. Steffy starà lontana da suo marito per mesi e per lei sarà durissima. Ma una volta che il ragazzo si sarà risvegliato e avrà recuperato le sue forze, vi assicuriamo che ci sarà un meraviglioso incontro, che ci farà versare anche qualche lacrimuccia e che ringalluzzirà Sheila Carter.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.