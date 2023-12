Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric non solo non vuole andare in ospedale per curarsi ma ha intenzione di dire addio a tutti, organizzando una bella festa in suo onore, come fosse il suo funerale. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Alla Forrester Creations sembra tutto pronto per dare l’ultimo saluto a Eric Forrester. Persino lui, il creatore dell’immenso impero a capo della moda di Los Angeles, sta pensando a come andarsene in bellezza e le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che ha persino pensato di organizzare il suo funerale. Una notizia da brivido ma è davvero quello che è successo negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti e che vedremo tra un annetto su Canale5. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric non vuole farsi ricoverare in ospedale

Per Eric è la fine, sta morendo. I medici sono stati molto chiari con lui e a meno che non avvenga un miracolo e che Finn e Bridget non trovino una cura, dovremo dire addio al nostro Forrester. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il designer non intende passare neanche un giorno in ospedale e ha rifiutato l’invito dei dottori a farsi ricoverare e a guadagnare qualche ora in più in vita. Lo stilista è stato piuttosto chiaro: vuole godersi il tempo che gli rimane nella sua casa, nella sua azienda e facendo quello che più ama a che più gli dà forza ovvero creare abiti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric vuole organizzare il suo funerale

Donna e Katie hanno pregato il Forrester di lasciarsi curare dai medici in ospedale ma senza alcun successo. Il Forrester non ne vuole proprio sapere e anzi ha sconvolto la sua compagna con una proposta. Ha deciso di organizzare il suo funerale. No, non cadete dalla sedia e riprendete i sensi, lo stilista non sta pensando al giorno in cui verrà portato via dalla sua casa in una cassa di legno ma ha intenzione di fare una festa in suo onore, in cui riunire tutta la sua famiglia. Eric vuole salutare tutti i suoi cari e farlo in un momento di gioia e felicità, senza che nessuno lo compatisca e cerchi di consolarlo o di salvarlo invano. Il designer non sa però che in molti sanno della sua malattia – e forse presto questa tremenda verità circolerà tra tutti i suoi parenti e i suoi cari – per cui ci immaginiamo che la serata non si svolga con così tanta serenità come lui desidera. Pensiamo che qualcuno possa cedere davanti alla tensione e che possa correre da lui e pregarlo di lottare ancora.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Chi ci sarà alla festa d’addio per Eric?

La festa ci sarà e sarà molto commuovente. Non sappiamo ancora quale sarà l’epilogo di questo incontro e speriamo che Eric non ci lasci proprio in questa occasione. Non abbiamo ancora notizie su chi possa essere presente al party e se alcuni dei suoi figli, magari Kristen – nominata da poco dal figlio Zende, in guerra con suo zio Ridge – e molto probabilmente Bridget. Ci viene poi in mente che Eric, durante questo incontro, possa voler cambiare il quadro sopra il camino, magari cogliendo l’occasione di passare il testimone ufficialmente a Ridge mettendo il suo ritratto oppure facendo appendere una bella foto di famiglia, per ricordare che la Forrester Creations è prima di tutto una grande squadra fatta di persone che si amano. E questo spiegherebbe finalmente l’inquietante e misterioso post del produttore esecutivo di Beautiful, Casey Kasprzyk, di cui vi abbiamo già parlato.

Filming 10 shows this week, and let’s just say it’s going to be very emotional for everyone. #BoldandBeautiful #EricForrester pic.twitter.com/YvqHg5pXYT — Casey Kasprzyk (@CaseyKasprzyk) October 30, 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.