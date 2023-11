Beautiful Anticipazioni Americane: Zende dichiara guerra a Ridge e a RJ! Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Zende ha cominciato a sbattere i piedi contro suo zio Ridge. Il ragazzo sente di essere stato escluso dall'azienda dopo il ritorno di RJ e non intende, in nessun caso, cedere il suo posto - come designer - al cugino. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

Una nuova faida famigliare sta per abbattersi sui Forrester. A scatenare una guerra tra cugini e tra zio e nipote sarà Zende. Il giovane nipotino di Ridge non ha apprezzato per nulla il ritorno di RJ a casa ma soprattutto non ha ritenuto giusto che Eric lo abbia chiamato a lavorare con lui – al posto suo – e che tutto il budget dell’azienda, sia stato usato per finanziare la collezione del Forrester senior, lasciando la Hope for the Future indietro e incapace di creare una nuova linea. Zende, all’oscuro di quello che sta davvero succedendo nella sua famiglia, vorrà vendetta. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, attualmente in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Zende furioso con Ridge

Avevamo previsto che il ritorno di RJ avrebbe causato problemi all’interno della Forrester Creations ma immaginavamo che avrebbe messo i bastoni tra le ruote a Thomas e non a Zende. In realtà il figlio di Krister – sorella di Ridge e figlia di Eric e Stephanie – è quello che ha subito maggiormente il peso del rientro a casa del figliol prodigo o del “bambino d’oro”, come lui stesso lo ha definito. Il designer non è al corrente delle condizioni di salute di Eric e si è semplicemente visto scavalcato dal cuginetto, per giunta da sempre deciso a rimanere fuori dai progetti creativi della sua famiglia e più attento al costruirsi una carriera da influencer. Per questo motivo ha deciso di mettere in chiaro con Ridge la sua posizione. Non si farà scavalcare dal suo rampollo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende accusa Ridge di spianare la strada solo ai suoi figli

Zende è stato molto duro con suo zio e lo ha accusato di mettere sempre al primo posto, in azienda, i suoi figli. Non ha infatti impedito che RJ collaborasse con Eric e che invece che il nuovo arrivato fosse scelto un veterano della moda, come lui. Zende è certo che il suo zietto non lo abbia neanche preso in considerazione e abbia preferito che l’unico figlio suo e di Brooke, il frutto dell’amore predestinato, prendesse il posto sia di Thomas che quello del figlio di sua sorella. Il giovane Forrester vorrebbe che gli venissero riconosciuti i suoi diritti ma soprattutto la sua abilità come stilista; del resto è anche merito suo se la Hope for the Future si è ripresa dal tracollo. Ma Ridge non sembra per nulla convinto di volerlo aiutare… ma ha una sola e unica ragione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende pugnala alle spalle RJ per vendicarsi

Ridge ha cercato di chiarire a Zende che a scegliere RJ è stato Eric e che lui non c’entra nulla in questa storia. Il Forrester non può certo dire al nipote che suo nonno è malato – anche se a Steffy e Thomas lo ha detto – e non può quindi chiarirgli come stanno davvero le cose. È rimasto sulle sue posizioni, sull’ambiguo, lasciando il nipotino convinto delle sue idee. Zende è più che mai convinto di volersi vendicare e prenderà di mira, ve lo anticipiamo, Luna, ormai l’amore del suo odiato cuginetto. Nelle puntate della Soap andate in onda negli Stati Uniti è già partito all’attacco con lei e nelle prossime potremmo vederlo flirtare senza pietà con lei, con il solo obiettivo di portare via anche lui qualcosa a RJ.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.