Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci confermano che la salute di Eric è irrimediabilmente compromessa. Il Forrester sta morendo e Donna è disperata. Katie ha scoperto questa terribile novità e potrebbe decidere di tradire la sorella e il cognato... per aiutarli. Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che tutti i nostri sospetti sulla salute di Eric, sono drammaticamente giusti. Nelle puntate della Soap, andate in onda i primi giorni di questa settimana – siamo al 27 ottobre 2023 – è stata data la terribile notizia che il Forrester sta morendo e che purtroppo c’è poco da fare. Donna è disperata ma forse potrà contare su un alleato, pronto ad aiutarla a non far precipitare le cose, prima del tempo. Stiamo parlando di Katie, che ha scoperto che suo cognato sta per lasciarli tutti. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ora è certo, Eric sta morendo!

Nelle puntate di Beautiful andate in onda nei primi giorni di quest’ultima settimana di ottobre 2023, Eric ha avuto certezza che la sua salute è compromessa del tutto. Il dottore gli ha confermato che sta morendo. Il medico gli ha raccomandato di non sforzarsi e anzi gli ha fatto presente che la sfida che ha ingaggiato con il figlio, gli sarà fatale se la continuerà. Eric si sta sforzando tantissimo in questo periodo, in cui avrebbe bisogno di riposo, almeno per non velocizzare il declino. Lo stilista non intende però rinunciare alla sua ultima occasione per dimostrare il suo valore e per mettere a tacere tutti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie scopre che Eric sta morendo

Donna ha cercato di convincere Eric a lasciar perdere la competizione con Ridge ma il Forrester, nonostante le parole del medico e la diagnosi infausta, ha ribadito di non voler mollare la presa e di voler lasciare la sua eredità creativa ai posteri. Lo stilista non intende morire prima di aver brindato al suo successo e aver dato una lezione a suo figlio, che lo ritiene finito e destinato solo alla pensione. La Logan non ha avuto il potere di fargli cambiare idea e ha anzi paura che il compagno estrometta pure lei dalla sua vita e dai suoi risvolti, se deciderà di marciargli contro. L’ultima loro conversazione è stata però inavvertitamente origliata da Katie, che è così venuta a scoprire la triste sorte del cognato ed è andata anche lei su di giri.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie spinge Donna a rivelare tutto a Ridge

Katie ha chiesto conferma a Donna e dopo aver capito che quanto ha sentito corrisponde a realtà, è inorridita. Katie ha promesso di non farne parola con nessuno e fino alla sfilata, o almeno fino a quando non ci sarà il countdown all’apertura della passerella, non ne ha fatto menzione. Ma visto che le cose potrebbero presto degenerare, non siamo sicuri che la donna non decida di tradire la fiducia della sorella e di dire tutto a Ridge o a Carter. Dovremo aspettare la prossima settimana – o forse anche quella dopo - per scoprire come andrà e anche per capire cosa ne sarà di Eric Forrester, per cui siamo molto preoccupati.

Eric potrebbe davvero morire o comunque allontanarsi dalle passerelle, per curarsi. Non sappiamo quale sarà il destino del Forrester ma possiamo ipotizzare che per lui ci possano essere due strade: uscire di scena per sempre o guarire grazie all’affetto dei suoi cari. Se fosse confermata la prima ipotesi dovremo dire addio anche al suo interprete John McCook, che dal 1987 presta il volto allo stilista. Sarebbe una perdita struggente, come quella di Stephanie Forrester, che chiuderebbe un’epoca. I fan che seguono Beautiful si ritroverebbero a dover salutare il padre della Forrester Creations e tra i pochi volti presenti nelle trame, sin dall’inizio. Succederà? Noi speriamo davvero di no, non siamo pronti a fare a meno di Eric Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.