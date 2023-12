Beautiful Anticipazioni Americane: Eric non è morto e la festa d'addio si farà ma con dei grandi assenti. Ecco chi...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric non è morto. Il Forrester è tornato a pensare alla grande festa d'addio e Donna non è riuscita a dissuaderlo. Il party si farà ma con dei grandi assenti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Eric Forrester non è morto… non ancora. La vita del Forrester è appesa a un filo ma nonostante questo il designer non intende farsi ricoverare in ospedale. Le anticipazioni di Beautiful, relative agli episodi andati in onda negli Stati Uniti, ci rivelano che il capostipite della famiglia di stilisti è tornato alla carica con l’organizzazione della festa d’addio, che vuole a tutti i costi e che si farà. Le trame però ci dicono che ci saranno delle grandi assenze. Scopriamo insieme i dettagli.

Anticipazioni Beautiful: Eric è vivo! Donna tira un sospiro di sollievo

Eric è crollato sul pavimento privo di sensi. Si sono concluse così le puntate settimanali di Beautiful, in onda nella prima settimana di dicembre 2023. Donna ha temuto il peggio ma per fortuna il Forrester ha ripreso lentamente i sensi e ha impedito alla compagna di chiamare i soccorsi. Il designer si è rimesso in piedi e ha guadagnato il divano, dove ha chiesto addirittura un martini per esorcizzare il brutto momento. Dopo aver ricevuto uno sguardo di sdegno da parte della Logan, è tornato serio e ha chiesto di rimettere in ordine le idee e di pensare alla festa d’addio, che aveva già in mente.

Beautiful Anticipazioni: Eric vuole a tutti i costi fare la sua festa d’addio

Eric vuole organizzare il suo funerale o meglio una grande festa per dire addio a tutti, senza che nessuno lo compatisca. Il Forrester non sa che quasi tutti, in famiglia, sanno che sta morendo e ignorando questo particolare, crede che il party possa essere gioioso e pieno di amore. Ma né Ridge, né Brooke né RJ e nemmeno Steffy, sono certi di riuscire a fingere di non sapere nulla. Ridge, nelle puntate della Soap andate in onda questi giorni sulla CBS, ha dovuto persino informare Zende della terribile novità su suo nonno, calmando – almeno apparentemente – la sua sete di vendetta. La famiglia Forrester sa che presto dovrà riunirsi nella grande villa e brindare in compagnia del grande Eric Forrester, dicendogli ufficialmente addio, senza che lui sappia che loro sanno. Un giro di parole complicato quanto è complicata la situazione per tutti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bridget e Thorne tornano a casa ma non i loro fratelli…

Alla festa di Eric ci saranno sicuramente Bridget e Thorne. Vi avevamo già anticipato del ritorno dei due figli del Forrester ma ora siamo certi che della nutrita prole del Forrester, attualmente fuori città, ci saranno solo loro. Sembrerebbe abbastanza sicuro che né Felicia, né Kristen, né Rick busseranno alla porta della casa paterna. Puntualizziamo che Thorne sarà addirittura chiamato da Eric in persona ma sarà solo lui, dei grandi assenti da tempo, a fare di nuovo capolino a Los Angeles. Sarà ovviamente un qualcosa che salterà all’occhio di tutti i fan della Soap, che vedranno – come noi ora, mentre ve lo raccontiamo – un buco nella trama. Perché gli altri Forrester non ci saranno? Verrà data una spiegazione plausibile a questa assenza? Speriamo di sì.

