Beautiful Anticipazioni Americane: Eric crolla sul pavimento. E' morto?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric è crollato sul pavimento, privo di sensi. Sarà arrivata la fine per il Forrester? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

È arrivata la fine per Eric Forrester? Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nell’episodio della Soap andato in onda sulla CBS venerdì scorso, il designer è stramazzato al suolo privo di sensi. Sarà arrivato il momento di dirgli addio o sarà solo un malessere, che lo costringerà a uscire allo scoperto e a confessare a tutti di essere vicino alla morte?

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric vuole fare una festa per dire addio a tutti

Eric vuole organizzare il suo funerale. Questa frase suona un po’ macabra ma è la verità. Il Forrester ha informato Donna e Katie, e successivamente tutta la sua famiglia, di voler fare una festa in onore del suo ultimo grande successo. In realtà il Forrester desidera stare in compagnia di tutti i suoi cari, prima di doverli lasciare. E vuole farlo nel migliore dei modi, con tutti allegri e felici. Lo stilista non può certo immaginare che in molti già sappiano del suo destino e che, per amor suo, stiano fingendo di non averne idea.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric sceglie Ridge come suo esecutore testamentario

Prima di informare tutti della festa, Eric ha fatto consegnare a Ridge il suo nuovo testamento. Carter ha portato le carte al Forrester junior con un punto interrogativo ben visibile sul suo viso. La decisione dello stilista senior di redigere un nuovo testamento e di scegliere suo figlio come esecutore testamentario e di consegnargli la procura medica, hanno insospettito il Walton. Ridge si è così trovato costretto a confessargli il grande segreto del padre, scatenando nell’avvocato una tristezza infinita. I due hanno concordato di fingere che vada tutto bene e di partecipare al party con il sorriso sulle labbra. Ma qualcosa va storto e non per colpa loro.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Eric stramazza a terra. È morto?

Eric ha informato tutta la sua famiglia della festa che ha intenzione di organizzare. Tutti devono tenersi pronti perché sarà a breve. Lui e Donna sono tornati a casa per gli ultimi dettagli ed è là che si è consumata la tragedia. Mentre stava parlando con la sua amata e le stava dicendo di avere molta paura di quello che lo aspetta, Eric è stramazzato al suolo, cadendo violentemente sul pavimento. La puntata si è conclusa in questo modo, lasciando tutti gli spettatori con una domanda in testa: sarà morto?

Le ipotesi di come potrà evolvere questa situazione solo solo due: Eric è morto così improvvisamente oppure è solo svenuto. Se si avverasse la seconda ipotesi si potrebbero aprire diversi scenari. Il Forrester verrà sicuramente ricoverato e stavolta non potrà opporsi. Tutti scopriranno della sua malattia e qualcuno, per esempio Finn e Bridget, potranno intervenire e magari trovare una cura. Se l’intervento dei due medici o di uno solo di loro, non funzionerà, guadagneremo comunque del tempo per stare in compagnia del fondatore della Forrester Creations, che potrebbe avere al suo capezzale tutti i figli, in una reunion che non si vedeva ormai da anni. Che succederà? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.