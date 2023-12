Beautiful Anticipazioni Americane: Eric dà la sua benedizione a Hope e Thomas. Liam avrà un altro rivale?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric ha rivelato a Hope e Thomas di essere d'accordo con la loro relazione e anzi si è dimostrato entusiasta. Con la benedizione del Forrester, per i due "innamorati" sarà via libera? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in onda su Canale5.

La festa di addio di Eric ha riservato delle grandi sorprese per Hope e Thomas. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Forrester senior ha dato la sua benedizione alla coppia, sostenendo che entrambi devono combattere per difendere quello che vogliono nella vita, esattamente come ha fatto – e sta facendo - lui. Ma con Eric dalla loro parte, ammesso che il patriarca rimanga in vita, Liam si troverà ad avere un nuovo rivale?

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric dà la sua benedizione a Hope e Thomas

La festa di addio a Eric ha riservato tante sorprese. Non solo si sono rivisti, dopo anni, Bridget e Thorne insieme nella casa del loro papà ma c’è stato anche un barlume di speranza. Finn sta lavorando a una cura che potrebbe salvare il Forrester e scopriremo presto se funzionerà. Ma durante la serata è successo qualcosa che potrebbe cambiare il futuro di Hope e Thomas e rinforzare la loro relazione. Eric ha dato la benedizione ai due “innamorati”.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric spinge Hope e Thomas a lottare per il loro amore

Spinto a ricordare il passato a causa dell’imminente dipartita, Eric si è ritrovato a pensare a quanto abbia lottato per sé stesso e per la sua famiglia. Per questo motivo, vedendo Hope e Thomas insieme alla festa, ha voluto spendere due parole per loro. Non ha solo elogiato suo nipote e l’indomita figlia di Brooke ma ha anche ribadito ai due ragazzi di non lasciarsi scoraggiare da chi vuole ostacolarli. Se davvero si amano e stanno bene l’uno con l’altra, devono lottare per impedire che chiunque si metta in mezzo al loro futuro. Insomma un incoraggiamento anzi una benedizione, che potrebbe dare ai due linfa vitale per combattere i propri “nemici”.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam ormai isolato?

Alla festa, nonostante abbia fatto parte della famiglia per anni, non è stato invitato Liam. Lo Spencer viene via via isolato da tutti e da tutto e la benedizione di Eric a Thomas e Hope potrebbe costituire un ulteriore problema per il ragazzo. La Logan potrebbe farsi forza di questa novità per combattere ancora più strenuamente e per mettere a tacere il suo ex marito e pure Brooke, che vedendo Eric – colui che l’ha sempre protetta da tutto e tutti – sostenere la figlia, potrebbe addirittura cambiare idea su di loro. Succederà? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.