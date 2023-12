Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge costretti a svolgere un compito ingrato! Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke e Ridge, prima della festa di Eric, hanno dovuto rivelare a Bridget e Thorne la verità sul loro padre. I due ragazzi sono scoppiati in lacrime ma la festa si è tenuta lo stesso, con una grande e inaspettata assenza. Scopriamo cosa è successo nella Soap.

A Villa Forrester tutto è pronto per festeggiare, un’ultima volta, Eric. Il Forrester sta per lasciarci e sembra davvero che niente possa impedire questo momento. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che a Los Angeles hanno fatto ritorno pure Thorne e Bridget ed è finalmente stata fatta luce sul perché, al grande party d’addio, non hanno potuto partecipare Rick, Felicia e Kristen. Le anticipazioni ci hanno pure raccontato dell'ingrato compito che hanno dovuto portare a termine Brooke e Ridge, costretti a fare qualcosa che non avrebbero voluto fare così presto. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Anticipazioni Americane Beautiful: Tutto pronto per la festa di Eric

Nonostante sia crollato sul pavimento privo di sensi e abbia fatto spaventare Donna, Eric non ha rinunciato al suo ultimo saluto festante alla famiglia. Il Forrester ha deciso di organizzare una festa per dire addio alla sua famiglia nel modo più glamour possibile, così come glamour è stata la sua vita. Nelle puntate di Beautiful andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, negli Stati Uniti, si è quindi tenuta la riunione dei Forrester, con le due aggiunte – già annunciate – di Bridget e Thorne, preparati al momento da Brooke e Ridge.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge costretti a un ingrato compito

Thorne e Bridget sono tornati a Los Angeles come era stato annunciato e come vi avevamo già rivelato. Entrambi hanno ricevuto una chiamata dal loro papà, che li ha avvertiti di fare i bagagli e di precipitarsi a casa, per festeggiare un evento importante. Il Forrester non è stato molto chiaro e Bridget ha pensato che si trattasse di un nuovo successo della collezione di sua sorella. Ma la verità è ben diversa. Brooke e Ridge hanno dovuto raccontare ai due che Eric sta morendo. Un ingrato compito ma soprattutto non semplice, visto che questo significherà dover dire addio al capostipite della grande casa di moda.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Grandi assenti a Villa Forrester

A non poter partecipare alla festa di Eric – che l’ha dovuta anticipare per via del peggioramento della sua salute – sono stati Rick, Felicia e Kristen. Costretto a organizzare il party in una data diversa da quella comunicata precedentemente a tutti i figli, il Forrester ha dovuto rinunciare a rivedere gli altri suoi tre ragazzi, impossibilitati a raggiungerlo perché troppo lontani, per via di un impegno lavorativo. È stato così spiegato il motivo per cui non rivedremo questi tre personaggi, ormai spariti dalle trame della Soap da diversi anni. Ma è saltata all’occhio un’altra grande assenza. Stiamo parlando di Finn. Il dottore non si è presentato al brindisi di benvenuto e la cosa ci ha lasciato perplessi. Sappiamo però – e ve lo riveliamo – che il ragazzo non si è dimenticato del grande e importante evento del nonno di sua moglie ma è molto occupato in un qualcosa di cui presto vi parleremo e che vi lascerà senza parole.

