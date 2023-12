Beautiful Anticipazioni Americane: Finn lavora a una cura per Eric. Salverà il Forrester?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn si è assentato dalla festa di Eric per un motivo ben preciso: sta lavorando a una cura per il Forrester. Il dottore riuscirà a salvare l'amato nonno di sua moglie? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Finn non ha partecipato sin dall’inizio alla festa – d’addio – di Eric. Il ritardo del ragazzo ha un motivo ben preciso. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il dottore si è messo al lavoro per aiutare l’amato nonno di sua moglie e per dimostrare a lei e a tutta la famiglia, il suo grande amore. Un gesto che se funzionerà, scongiurerà tutte le paure maturate in questi giorni e che potrebbe vedere Eric Forrester guarito e ancora tra noi per diversi anni.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric è pronto a morire

Eric ha voluto organizzare il suo funerale o meglio una festa d’addio, in cui salutare i suoi cari – figli tornati da lontano compresi – prima del grande passo. Il Forrester è pronto a morire anche se ha ammesso di avere paura ma sa di aver passato dei momenti meravigliosi e che questi rimarranno impressi nella mente di tutti i componenti della sua famiglia. Il party a Villa Forrester è stato preparato proprio per brindare alla vita, che dovrà andare avanti anche senza di lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn tarda ad arrivare alla festa

Eric si è presentato in un completo bianco molto elegante, che gli ha dato un’aria ancora più raffinata. Ha intrattenuto tutti gli ospiti e ha persino dato la sua benedizione a Thomas e Hope. Ha anche rivolto a Steffy i suoi migliori complimenti, per la sua bellezza cresciuta anno dopo anno e per ricordargli costantemente la sua indomita nonna, di cui porta il nome. La ragazza ha però dovuto scusarsi per l’assenza di Finn, che ha tardato – e non poco – ad arrivare. Dietro al ritardo del dottore c’è però un motivo ben preciso.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn sta cercando una cura per Eric. Lo salverà?

Finn non si è presentato a casa di Eric, almeno non subito, per via di un impegno a lavoro, molto importante. La cosa è subito stonata. Mettere il lavoro prima della sua famiglia, soprattutto quando si tratta di eventi così importanti, non è di certo abitudine del bel dottore. E infatti il suo ritardo è più che giustificato. Il giovane sta lavorando a una cura per Eric e lo sta facendo senza informare Steffy, per non illuderla al momento, impegnandosi notte e giorno per poter salvare il nonno della sua amata moglie e per dimostrare – dopo quanto successo – quanto la ama. Una svolta nella trama di Beautiful, che ci fa davvero piacere e che ci fa sperare che presto venga scongiurato il pericolo di perdere il nostro amato Eric. Ma Finn davvero riuscirà a curare Eric ma soprattutto a sottoporsi a quella che potrebbe essere una sperimentazione e non una certezza? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.