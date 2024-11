Beautiful Anticipazioni Americane: Electra Forrester nasconde un torbido segreto e Will ne pagherà le conseguenze

Anticipazioni TV

Il cognome Forrester sembra portare con sé segreti e bugie. Electra, nuova arrivata nelle puntate americane di Beautiful, non è esente. La ragazza nasconde un torbido passato, che rischierà di mettere in pericolo Will nei prossimi episodi della Soap in onda negli USA e presto su Canale5. E attenzione, è in arrivo pure una sorpresa!

Essere una Forrester è molto spesso sinonimo di ricchezza, lusso e stile ma questo cognome porta con sé, ancora più spesso, misteri e segreti. E un misterioso passato sta per travolgere le trame americane di Beautiful. Negli episodi della Soap, già andati in onda sulla CBS, negli Stati Uniti, abbiamo scoperto che Electra ha qualcosa da nascondere e questo mistero potrebbe creare grossi problemi sia alla sua famiglia che a Will, che ha cominciato ad avvicinarsi a lei, stregato dalla sua innegabile bellezza. Ma cosa accadrà alla cugina di Steffy? Vi riveliamo che questa novità porterà nella Soap una new entry, un volto conosciuto delle serie TV statunitensi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra e Will sempre più vicini

Partiamo dalle note positive. Electra e Ivy sono arrivate a Los Angeles, chiamate da Carter, pronto a riaprire la collezione gioielli della Forrester Creations. Le due ragazze sono state liquidate da Steffy ma grazie all’intervento di Eric e poi di Ridge, hanno ottenuto l’ok per cominciare a lavorare nell’azienda creata dal loro zio. Steffy ha dovuto piegarsi alla decisione del padre, che ha rischiato di minare la sua autorità ma che si è poi ripreso dandole manforte con il licenziamento di Hope. Le due ragazze hanno così cominciato a pensare di rimanere, per diverso tempo, negli Stati Uniti, pronte a prendere le redini di una delle linee dimenticate della casa di moda.

Electra si sta piano piano ambientando, anche grazie all’aiuto di Will. Lo Spencer è rimasto stregato dalla bellezza della Forrester e i due hanno cominciato a frequentarsi, dandoci l’idea che tra loro possa nascere un forte sentimento e che per il figlio di Bill e Katie possa essere la sua prima e vera storia d’amore. Ma come ogni trama di Beautiful che si rispetti, anche questa nuova Forrester nasconde dei segreti.

Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Electra nasconde un difficile passato

Electra non sembra una cattiva ragazza ma è ormai chiaro che nel suo passato ci sia qualcosa di non detto e di non propriamente positivo. La giovane Forrester, figlia del fratello maggiore di Ivy, ha mostrato di non essere per nulla contenta che la sua foto, la sua immagine, comparisse nella pubblicità rilancio della collezione di gioielli, che lei curerà insieme alla zia. Quando Steffy e Ridge – nelle puntate americane di Beautiful andate in onda sulla CBS nei giorni scorsi – hanno rivelato alla giovane di aver deciso di pubblicare anche il suo nome, lei ha cercato di convincerli a non farlo.

Electra ha motivato la sua scelta di non comparire nella campagna pubblicitaria, rivelando di non sentirsi in nessun modo protagonista e di essere solo un supporto per sua zia, niente di più, ma la realtà è ben altra. La Forrester non vuole che qualcuno scopra dove si trova e possa rintracciarla... e quel qualcuno sia chiama Remy Price.

Trame e Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Electra tormentata da uno stalker

Electra nasconde un passato molto problematico e sembra aver trovato, a Los Angeles, un posto sicuro in cui stare… almeno sino a questo momento. La giovane pare avere uno stalker, che purtroppo saprà dove raggiungerla, avendo visto la campagna pubblicitaria della Forrester Creations. Il giovane in questione si chiama Remy Price e comparirà presto nelle trame di Beautiful. Questo personaggio è interpretato da Christian Weissmann, conosciuto soprattutto dal pubblico americano per aver partecipato alle serie Bayside School quella del 2020 e Dear White People.

Remy è destinato a diventare un elemento chiave dei prossimi episodi della Soap e siamo sicuri che darà del filo da torcere a Will, con cui si scontrerà sicuramente. Tra i due ragazzi si scatenerà una vera rivalità e Remy potrebbe diventare pure molto pericoloso per il giovane Spencer. Il figlio di Bill rischierà la vita? Non sappiamo se la vicenda dello stalker diventerà una delle storyline principali o se verrà presto archiviata ma siamo certi che il Price ci farà compagnia per diverso tempo e non solo per una manciata di clip.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.