Beautiful Anticipazioni Americane: Will stregato da Electra Forrester. Nuovo amore in arrivo ma anche un nuovo triangolo!

Un nuovo amore sta per arrivare nelle puntate americane di Beautiful ma con lui potrebbe arrivare, come molto spesso accade nella Soap di Canale5, anche un triangolo non considerato. Protagonisti di questa nuova storyline saranno Will, Electra Forrester e... RJ.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere alla nascita di un nuovo amore ma anche di un triangolo amoroso alla Steffy/Hope/Liam maniera. Negli episodi della Soap sono appena arrivate Ivy ed Electra Forrester e quest’ultima ha avuto uno scontro piuttosto singolare con Will Spencer, che è rimasto stregato dalla giovane nipote di John Forrester e per cui potrebbe presto perdere la testa. Ma cosa succederà nei futuri appuntamenti? Come evolverà questa storia che per noi sarà un preambolo di una nuova storyline complicata e affollata? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer stregato da Electra Forrester

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter ha chiamato Ivy ed Electra Forrester a Los Angeles per proporre alla Forrester Creations di riaprire la linea di gioielli, chiusa dopo la partenza di Quinn. Steffy non è stata entusiasta di questa azione del COO della sua azienda e preoccupata che la maison non sia al momento in grado di affrontare nuove spese – non dopo le perdite della Hope for the Future, che continuano ad aumentare – ha detto di no al progetto dell’affascinante avvocato, che però è determinato ad averla vinta.

Ivy ed Electra sembrano quindi destinate a non essere delle meteore nelle trame della Soap – come lo è stata Luna – ma potrebbero rimanere a farci compagnia a lungo. E di questo ne sarà sicuramente contento Will, che ha incontrato per caso Electra nei corridoi della Forrester e si è letteralmente scontrato con lei. Il ragazzo si è trovato a raccogliere i gioielli caduti dalle braccia della giovane, a girarsi da lei con un anello in mano e in ginocchio, lasciando la nuova arrivata senza parole. I due hanno avuto modo di scambiare solo poche parole ma queste sono bastate a farli interessare l’uno all’altra, senza sapere ancora di essere legati da una stessa famiglia allargata.

Anticipazioni Americane Beautiful: Will ed Electra prossima coppia della Soap?

Will ha ottenuto l’approvazione di suo padre a lavorare per la Forrester ma solo perché il ragazzo ha riferito al padre di aver colto l’opportunità offerta dalla madre, per via delle belle modelle che circolano alla Forrester. Lo Spencer senior si è fatto una grossa risata ma presto questa potrebbe trasformarsi in una preoccupazione. Sì perché abbiamo il sentore, anzi quasi la certezza, che Will finirà per innamorarsi di una Forrester e legarsi quindi per sempre alla casa di moda. Lo Spencer è sicuramente destinato a cominciare una relazione con Electra ma non sappiamo se i due finiranno per avere vita facile o meno. Pensiamo che tra di loro potrebbe inserirsi RJ, attirato dal grande talento di sua cugina – non di sangue – e deciso a consolarsi dopo la brutta esperienza con Luna.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Will e RJ rivali per l’amore di Electra?

Partiamo subito da una rassicurazione. RJ non ha alcun vincolo di sangue con Electra. Ridge non è davvero figlio di Eric e per questo lui e Ivy sono cugini per legge ma non condividono lo stesso DNA. Questo lascia aperta al rampollo di Brooke, la possibilità di corteggiare la sua cugina acquisita e quindi di mettere i bastoni tra le ruote a Will che, come abbiamo detto, comincerà molto presto una qualche relazione con la Forrester. Non sappiamo se sarà amore vero o se sarà solo un invaghimento momentaneo ma è certo che tra i due – anzi tra i tre – ci sarà qualcosa e potremmo dover quindi seguire un nuovo triangolo amoroso tra Forrester e Spencer, stavolta delle nuove generazioni.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.