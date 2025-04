Beautiful Anticipazioni Americane: Electra affronta Luna e firma la sua condanna a morte?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Electra Forrester (nipote di Eric) ha deciso di affrontare Luna dopo aver saputo che ha cercato di sedurre Will. La giovane ha avvertito la Nozawa di stare lontana dal suo fidanzato ma così facendo non avrà scatenato l'ira malefica dell'assassina? Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Electra Forrester rischia grosso e stavolta potrebbe pure aver messo a repentaglio la sua stessa vita. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda negli scorsi giorni, la nipote di Eric ha scoperto che Luna ha fatto delle avances a Will e furiosa con lei ha deciso di affrontarla e di intimarle di stare lontana da lei e dal suo fidanzato. La Nozawa le ha tenuto testa e temiamo che dopo questo confronto abbia intenzione di far abbassare le penne alla bella Forrester, che potrebbe finire nel suo criminale mirino. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Luna vuole sedurre Will

Luna è stata scagionata e ora è una donna libera. La ragazza è stata accolta da Sheila, felice di aver finalmente trovato una nipote che vuole avere a che fare con lei e pure molto somigliante. Le due donne sono un pericolo insieme e nonostante Deacon abbia chiarito alla moglie di non voler avere nulla a che fare con la Nozawa, la giovane continua a frequentare l’appartamento della nonnina, a cui ha rivelato il suo ambizioso progetto: sedurre Will Spencer.

Luna ha affermato di essersi innamorata di Will e si è convinta che il ragazzo possa cedere alle sue lusinghe. Ha quindi maturato una vera e propria ossessione per lui, il ché è molto preoccupante, soprattutto perché lo Spencer è attualmente legato a Electra Forrester.

Beautiful: Electra aggredisce Luna e firma la sua condanna a morte?

Luna ha fatto un’offerta scabrosa a Will ovvero gli ha rivelato di volersi concedere a lui e fare quello che la sua fidanzata Electra non vuole ancora fare. La ragazza ha origliato una conversazione tra lo Spencer e la Forrester avvenuta a Il Giardino e ha subito colto la palla al balzo. Will ha rifiutato e ha riferito tutto alla sua amata che, furiosa, ha deciso di affrontare la sua nemica.

Electra si è presentata da Luna, o meglio a casa di Deacon e Sheila, per affrontare la Nozawa. Nell’appartamento vi ha trovato pure Sheila, infastidita quanto la nipote di questa visita. La Forrester ha intimato alla figlia di Finn di stare lontana da Will e di non farselo ripetere due volte. Insomma l’ha minacciata, ricevendo in cambio un ghigno malefico e una risata che ci ha fatto accapponare la pelle. Pensiamo che la nipote di Eric si sia messa nei guai e che presto subirà l’ira della perfida giovane donna che Bill ha scagionato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will cederà al fascino di Luna?

Ci preoccupa anche il comportamento di Will. È vero che il giovane ha rifiutato Luna ed è vero che è stato subito sincero con Electra ma ha anche riferito a sua madre di esserci rimasto male che la Forrester non abbia ancora intenzione di fare il passo successivo nella loro relazione, ovvero avere degli incontri sessuali. Il ragazzo è deluso e in ansia e sebbene si dica innamorato della bella nipote di Eric, nella sua mente è rimasto impresso l’incontro e il tocco di Luna. Possibile che possa lasciarsi condizionare da questo e che Luna, con l’aiuto di Sheila e magari anche di qualche sostanza alcolica e di droga, possa ottenere quello che vuole? Attento Will, non farti adescare!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.