Beautiful Anticipazioni Americane: Dov'è finito RJ? Perché non prende parte alla guerra tra Forrester e Logan?

Nelle puntate americane di Beautiful si parla sempre meno di RJ Forrester. Il ragazzo, protagonista per diverse puntate, sembra essere sparito nel nulla. Cosa gli sarà successo? Sarà destinato a essere dimenticato come successo ad altri personaggi della Soap? Scopriamolo insieme.

Ormai da lungo tempo vi stiamo parlando del colpo di stato di Carter e Hope ai danni della Forrester Creations. Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo un vero e proprio quarantotto e Steffy è pronta a mettere a segno il suo piano per riprendere le redini dell’azienda di famiglia e per infliggere una sonora sconfitta ai due traditori. La ragazza ha tutta la sua famiglia dalla sua parte, Zende compreso, ma non c’è traccia – né a favore di una parte né a favore dell’altra – di RJ. Dov’è finito il figlio di Ridge e Brooke, che dovrebbe in questo caso essere il più preoccupato di tutti, visto che fa parte di entrambe le famiglie?

Beautiful Anticipazioni: RJ pronto a fare faville nelle prossime puntate italiane della Soap

RJ è tornato a Los Angeles per la gioia di mamma e papà. Il ragazzo prenderà sempre più posto nell’azienda di famiglia e nelle prossime puntate di Beautiful, che vedremo su Canale5 a febbraio e marzo 2025, diventerà protagonista di una vicenda che farà tremare tutta la famiglia. Vi anticipiamo che il giovane sarà l’unico a sapere della malattia di Eric e la persona designata – dal Forrester senior – a disegnare la sua nuova collezione. Nelle puntate di Beautiful dal 3 all'8 febbraio 2025, abbiamo già visto che Eric rivelerà a suo figlio di voler tornare a creare ma Ridge gli dirà un secco NO, che farà infuriare il patriarca della maison di moda e creerà una piccola lotta intestina tra due generazioni di stilisti.

Eric scoprirà, poco dopo, di soffrire di una malattia degenerativa e di non riuscire neanche più a tenere una matita tra le mani. Quindi chiederà aiuto a suo nipote e lo pregherà di prendere il suo posto al tavolo da disegno ma anche di tenere questo segreto per loro.

Beautiful Anticipazioni Americane: RJ sparito dalle trame della Soap

RJ aiuterà suo nonno e non vi vogliamo fare altri spoiler su questo argomento di cui vi abbiamo parlato in alcuni nostri articoli sulle anticipazioni americane. Aggiungiamo solo che RJ sarà presto protagonista anche di una storia d’amore e che il suo interesse amoroso sarà per uno dei nuovi personaggi di Beautiful, in arrivo nelle prossime puntate su Canale5. Il Forrester si invaghirà di Luna e sarà al centro di un triangolo amoroso con suo cugino Zende.

Presto entrambi i Forrester scopriranno che Luna non è chi fa credere di essere e capito che la ragazza è una vera e propria assassina, comprenderanno di essersi dati battaglia per nulla. Chiusa la relazione con la Nozawa, RJ sparirà lentamente, sino ad arrivare a non essere praticamente nemmeno citato dai suoi parenti, in un momento delicato per le famiglie Forrester e Logan. Attualmente, nelle puntate americane della Soap, il ragazzo non si sa dove sia finito ed è molto strano.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Dov’è finito RJ?

Di RJ non si sa più nulla da diverso tempo e la cosa appare molto strana. Il ragazzo non è nominato dalla sua famiglia, né Forrester né Logan, nemmeno in un momento così delicato come quello che stanno vivendo Ridge e Brooke. I due si sono lasciati a causa di Carter e Hope e dopo che la bionda ha accettato di diventare la nuova CEO della Forrester Creations. Sebbene sia stato messo al corrente che questa mossa è stata fatta a fin di bene, lo stilista non ha gradito che la sua compagna non si sia allontanata dall’azienda come hanno fatto tutti i Forrester – Zende compreso – ma abbia invece cercato di negare che sua figlia abbia perso la testa. Ridge ha perso la fiducia nella sua fidanzata e ha cercato consolazione in Taylor, con cui ora fa coppia.

Con una situazione di questo genere intorno e con le sue famiglie divise più che mai per una decisione folle e spavalda di sua sorella, ci saremmo aspettati che RJ prendesse una posizione o che comunque cercasse di fare da mediatore. E invece non solo il giovane non ha preso alcuna decisione in merito ma è proprio completamente sparito. Di lui non si parla, non viene manco citato in azienda e il suo posto sembra essere stato presto da Will Spencer, che invece sta guadagnando terreno e ha conquistato pure un nuovo amore. Possibile che il bambino d’oro, il frutto dell’amore della coppia predestinata e protagonista indiscussa della Soap, sia destinato a non tornare mai più alla ribalta? Ci aspettiamo di tutto ma speriamo che non faccia la fine di altri suo fratelli o parenti, ormai nel dimenticatoio anche dei fan più vecchi di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.