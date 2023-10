Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la salute di Eric è più preoccupante del previsto. Non si tratta solo di artrite ma di un problema ben più grave. Sarà la fine? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Eric sta lottando per dimostrare il suo valore e per rimettere al posto suo figlio Ridge, colpevole di aver alzato un po’ troppo la cresta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la guerra alla Forrester ha però un altro significato, ben più inquietante e preoccupante di quanto pensassimo. Per Eric Forrester è forse arrivato l’ultimo momento per provare felicità e soddisfazione, prima di dover dire addio a tutto. Ma cosa sta succedendo?

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric è molto malato

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le condizioni di salute di Eric sono ben più gravi di quanto immaginassimo. Il Forrester non è affetto “solo” da un’artrite invalidante ma ha subito dei danni neurologici. A rivelare questa terribile verità, sconosciuta sino a ora persino a Donna, è stato il medico personale dello stilista, che ha confermato che il suo assistito potrebbe presto avere dei TIA (attacchi ischemici transitori). A causa di questo pericolo, Eric sta perdendo il controllo sul suo corpo e tossisce sangue. Insomma per Eric questo momento potrebbe essere il canto del cigno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Donna vorrebbe che Eric informasse la sua famiglia

Donna ha scoperto con noi che le condizioni di salute di Eric sono disastrose e che potrebbero peggiorare. La Logan è rimasta spiazzata da questa dichiarazione e, preoccupata come non mai, ha chiesto al marito di parlare con suo figlio e di rivelare tutto alla famiglia. Come lei sono in ansia pure Ridge e RJ. Ma mentre il primo ha solo la sensazione che il padre gli stia nascondendo qualcosa di molto grosso e che a causa di questo segreto, stia facendo “il matto”, il secondo è perfettamente al corrente che il nonno non stia bene. RJ non sa che il suo amato nonnino sta così male ma è a conoscenza dei suoi tremori e vorrebbe informare tutti di questa preoccupante verità. Il giovane però ha deciso di non tradire la fiducia del Forrester senior e ha confidato tutto solo a Luna, a cui ha chiesto di aiutarlo a mantenere questa segretissima confidenza.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Eric vuole andare sino in fondo con la sua ultima occasione

Le condizioni di salute di Eric, ora chiaramente molto gravi, spiegano il perché di tanto impegno e di tanta testardaggine. Il Forrester non solo vuole dimostrare di essere ancora il designer migliore dell’azienda ma vuole regalare a tutti una sua ultima collezione o meglio un suo ultimo lavoro, una sorta di lascito testamentario, affinché si ricordino di lui. Uno sforzo prima di dover addio alla sua vita, che diventerà molto complicata e che non gli darà più grandi soddisfazioni personali. Lo stilista non vuole però la pietà di nessuno e vuole vincere sul campo, senza sconti per via della sua condizione. La sfida dovrà svolgersi come se nulla di brutto stesse succedendo e solo dopo che il pubblico avrà scelto chi è il migliore stilista, uscirà allo scoperto e si ritirerà per curarsi. Sarà l’ultima volta che si sentirà parlare di Eric Forrester?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.