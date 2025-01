Beautiful: Luna, Poppy, Electra Forrester e Will Spencer sono i nuovi protagonisti in arrivo nella Soap

Anticipazioni TV

Luna, Poppy, Electra Forrester e Will Spencer saranno i nuovi protagonisti di Beautiful. Ma cosa succederà a questi personaggi, già nelle trame americane della Soap, e presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo insieme.

Nelle nostre anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo spesso nominato dei personaggi non ancora arrivati nelle puntate italiane della Soap. Vogliamo quindi raccontarvi, nel dettaglio, chi sono questi nuovi protagonisti che faranno tremare le trame del nostro appuntamento quotidiano e pomeridiano su Canale5 e rivelarvi quando arriveranno in Italia e avremo quindi modo di vederli sulla rete Mediaset.

Beautiful: Luna sta per arrivare a Los Angeles

Cominciamo con il primo personaggio che comparirà su Canale5. Vi abbiamo già raccontato di Luna Nozawa ma anche di sua madre. Vi abbiamo anticipato che ci saranno due nuovi personaggi in arrivo nella Soap e che cambieranno la vita di molti dei protagonisti attuali di Beautiful. Luna in primis.

Luna è la cugina di Finn, o presunta tale visto che sulla sua vita aleggia un mistero e potrebbe rivelarsi una parente più vicina del nostro dottore. La ragazza si distinguerà tra tutti per il suo istinto omicida. Dopo aver capito di poter essere, con buone speranze, la quarta erede dell’impero degli Spencer, farà di tutto per mantenere questo status e si macchierà dell’omicidio di due uomini, tra cui l’ex vagabondo Tom, che dichiarerà di essere il suo vero padre. La sua seconda vittima sarà Hollis, il cameriere di Deacon ed ex corteggiatore di Brooke. Lui finirà nella rete della criminale che, per mantenere tutti i suoi segreti, se la prenderà persino con la famiglia Forrester. Luna cercherà di uccidere Steffy ma finirà per essere scoperta da Finn.

La giovane non si limiterà a queste cattiverie ma arriverà persino a far accusare sua madre Poppy, di cui prenderà il posto in prigione, nel momento in cui tutta la verità verrà a galla. Nelle ultime puntate andate in onda negli USA, la giovane è uscita dalla galera grazie a Bill, che le ha promesso un futuro migliore ma che la tiene comunque in custodia, di nascosto, a casa sua. Su di lei sta per cadere un fruttuoso macigno, visto che molto presto scopriremo chi è davvero il suo vero padre, che non è né Bill né Tom, come ha scoperto sua zia Li.

Beautiful: Poppy, la moglie mancata di Bill

Dopo Luna, che giungerà tra qualche settimana – quando saranno più calme le acque tra Steffy e Finn - arriverà Poppy, sua madre. Grazie a lei capiremo qualcosa in più sull’infanzia di Finn e sulla giovinezza di Li, sua sorella, con cui non è mai andata d’accordo. Le due donne, in lite da una vita, si ritroveranno faccia a faccia e la madre del bel marito della Forrester scoprirà con orrore che la sua sorellina – mangiauomini e drogata – ha avuto una relazione con Bill. Questo renderà Poppy e Katie rivali ma solo perché la Logan crederà che la nuova arrivata voglia mettere le mani sul patrimonio dell’ex marito. A unire Penelope (Poppy) e Dollar Bill sarà Luna che, come vi abbiamo detto prima, sarà riconosciuta come figlia dello Spencer ma poi si scoprirà un’assassina bugiarda, capace addirittura di sabotare il test di paternità e di cercare di sedurre RJ, Zende e poi baciare lo stesso Bill, per poter avere la vita agiata che ha sempre desiderato.

Poppy potrebbe nascondere altri succosi segreti e uno di questi potrebbe distruggere per sempre la serenità di sua sorella.

Beautiful: Will Spencer ed Electra Forrester la nuova coppia

A Los Angeles, appena Luna sarà dichiarata figlia di Bill, ritornerà Will Spencer, il figlio del magnate e Katie. Non è un nuovo personaggio ma è come se lo fosse, visto che tornerà in veste di adulto e non più di ragazzino. Il giovane vorrà rimanere in città e sua madre gli offrirà un posto di stagista alla Forrester. Will, che non vuole vivere di rendita grazie alla ricchezza del padre, accetterà volentieri e là incontrerà Electra Forrester, la nipote di Ivy, figlia di un fratello della cugina di Steffy. Ivy in realtà è figlia di un fratello di Eric Forrester ed è quindi di un ramo cadetto della famiglia di stilisti. Lei è già apparsa anni fa e si è contesa con la cugina e con Hope l’amore di Liam mentre Electra, la sua nipotina, è una new entry. Con sé porterà una brutta storia che la vedrà vittima di uno stalker fuori di testa. Will ed Electra avranno il loro colpo di fulmine, un po’ alla Ridge e Brooke maniera e cominceranno una relazione che piacerà a tutti… tranne che a Luna. Sì perché la Nozawa, libera – come vi abbiamo detto prima – grazie a Bill, metterà nel suo mirino il figlio del suo salvatore e potrebbe presto partire alla carica, soprattutto dopo aver scoperto di poter far parte della famiglia Forrester, per una sua parentela inaspettata. Ma questo ve lo riveleremo tra qualche anticipazione!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.