Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon spinge Hope a tornare con Liam ma entrambi ignorano una terribile novità

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Deacon, convinto che Hope debba ricucire il suo rapporto con Liam, ha spinto la figlia a riconquistare l'ex marito ma nessuno dei due è al corrente della tremenda verità sullo Spencer. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Hope potrebbe presto tornare alla carica con Liam. Nelle puntate americane di Beautiful, la Logan ha confessato a suo padre di sentire la mancanza del suo ex marito, che ha reso felice lei e Beth molto felice. Deacon, convinto che sua figlia non debba perdere tempo e debba dimenticare velocemente Carter, l’ha spinta a riconquistare lo Spencer. Peccato che nessuno dei due sappia cosa sta accadendo al figlio di Bill, costretto in un letto d’ospedale dopo aver avuto un grave incidente. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap e cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon rivela a Hope di aver picchiato Carter

Nelle puntate americane di Beautiful, Deacon ha preso a pugni Carter per vendicare sua figlia. Dopo aver ascoltato lo sfogo della sua bambina, molto giù per quello che le è successo da quando il Walton e Brooke le hanno voltato le spalle, lo Sharpe ha deciso di mettere le cose in chiaro con l’avvocato: la sua bambina non si tocca e nessuno deve permettersi di farla soffrire ancora. Il barista ha rischiato grosso e se non fosse stato per Daphne, che li ha fermati, i due se le sarebbero date di santa ragione e probabilmente Deacon sarebbe finito in manette. Ricordiamo che l’ex barista non ha la fedina penale pulita e una mossa falsa potrebbe essergli fatale. Hope è sbiancata proprio per questo quando suo padre le ha rivelato di essersi recato da Carter e di avergli chiarito – con un pugno – in faccia – le sue ragioni. La piccola Logan ha messo in guardia il suo papà ma lo ha anche ringraziato per averla difesa, almeno lui.

Beautiful: Deacon spinge Hope a riconquistare Liam

Deacon ha raccontato del suo incontro con Carter a Hope ma non si è limitato a questo. Lo Sharpe ha spinto sua figlia a ripensare seriamente al suo rapporto con Liam. La ragazza ha ammesso di sentire un po’ di nostalgia per il suo ex marito che, nonostante i problemi, ha sempre dimostrato di tenere a lei e di volerla proteggere. Il barista ha colto la palla al balzo e ha consigliato alla sua bambina di fare chiarezza sui suoi sentimenti e capire se nel suo cuore c’è ancora spazio per il figlio di Bill.

Hope non ha negato di poter provare ancora affetto verso il padre di sua figlia Beth ma è perfettamente consapevole di aver fatto del male al giovane, cominciando una relazione con Thomas. Per questo non è convinta che tra loro possa funzionare anche se, a onor del vero, prima del colpo di stato contro i Forrester e prima che la sua relazione con Carter fosse resa pubblica, Liam ha cercato di riconquistarla, chiedendole una seconda chance. Ma non sarà la questione Thomas a frenare i propositi della figlia di Brooke.

Hope ignora che Liam sia in ospedale. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Hope potrebbe non avere la chance che desidera a causa della novità che ha travolto lo Spencer. Liam ha rischiato di morire e ora è in ospedale ancora molto debole. Steffy gli ha salvato la vita e insieme a Finn gli ha promesso di prendersi cura di lui e di non rivelare cos’è successo. In realtà si è trattata di una precisa richiesta da parte dello Spencer, che ha pregato la sua ex moglie e il di lei marito di non allarmare nessuno e di non fare quindi menzione di quello che le è capitato. La Forrester ha accettato ma siamo sicuri che questo la metterà in grande difficoltà con Hope, che sicuramente cercherà molto presto il padre di Beth e si troverà davanti a un muro di omertà e forse menzogne.

Come reagirà la ragazza? La lite tra le due ex sorellastre diventerà talmente feroce da trasformarsi un problema impossibile da risolvere?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.