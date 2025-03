Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon impone un ultimatum a Sheila. Deve scegliere tra lui o Luna!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Deacon non ha avuto dubbi su qualche comportamento adottare con Luna e con la sua parentela con Sheila. Lo Sharpe non può perdonare la ragazza e sua moglie deve scegliere tra lui o la nipote. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Sheila ha scoperto che Luna è sua nipote e non potrebbe essere più contenta di aver trovato un membro della sua famiglia che vuole starle accanto. Ma come era prevedibile, nelle puntate americane di Beautiful andare in onda nelle scorse ore, Deacon non è stato per nulla felice di sapere che la giovane che ha ucciso Hollis e Tom, suoi cari amici, è la nipotina di sua moglie. Venuto a sapere che la Carter vuole costruire con lei un rapporto, lo Sharpe ha deciso di chiarire alla consorte che se lei vorrà davvero stare accanto alla Nozawa, dovrà farlo lontano da lui. Ha quindi imposto a Sheila una scelta e ultimatum, a cui la donna dovrà dare velocemente risposta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila felice di avere una nipote

Poppy ha rinnegato Luna e ha spinto la ragazza a rivolgersi all’unica persona che le è rimasta dopo il gran rifiuto di suo padre e sua madre. La Nozawa si è quindi rivolta a Sheila Carter, a cui ha confessato di essere la sua nipotina. La rossa, dopo un iniziale stupore, è stata molto felice di incontrare la giovane ed è stata entusiasta di avere finalmente qualcuno della sua famiglia, che vuole stare con lei. Sentirsi chiamare nonna è per lei un trionfo epocale e vorrebbe godersi il momento. C’è però un grande ostacolo da superare. Luna ha ucciso Tom e Hollis, due amici di Deacon ed è quindi chiaro che lo Sharpe non avrà alcuna intenzione di concedere alla ragazza nemmeno una chance.

Beautiful, Trame Americane: Sheila rivela tutto a Deacon

Sheila non ha gettato la spugna e si è illusa che suo marito, dopo avergliene parlato, avrebbe partecipato alla sua felicità di aver scoperto una nuova nipote. La rossa ha fantasticato troppo. Dopo aver detto a Deacon di essere la nonna di Luna, lo Sharpe è inorridito e non solo a causa della notizia ma anche per il fatto di aver visto sua moglie così tanto entusiasta nonostante la sua nipotina ritrovata sia e sarà sempre l’assassina dei suoi due migliori amici.

Insomma Deacon non ha gradito per nulla questa novità e si è detto proprio sconvolto dall’atteggiamento di Sheila, che non sembra nemmeno un po’ preoccupata per la scoperta appena fatta - e per come lui avrebbe reagito - e ha deciso di procedere con l’unica decisione possibile: imporre un ultimatum alla sua consorte.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Deacon impone a Sheila di scegliere tra lui e Luna

Deacon è rimasto particolarmente sconvolto dal vedere Sheila così tanto contenta. Lo Sharpe non ha apprezzato che sua moglie abbia accolto con così tanto favore la notizia che Luna è sua nipote e questo perché la ragazza si è resa colpevole della morte dei suoi migliori amici e dell’uomo che ha salvato la vita alla Carter. L’ex barista avrebbe preferito che sua moglie mostrasse un minimo di riconoscenza ma purtroppo deve di nuovo fare i conti con l’ossessione (perché ormai di questo si tratta) della sua consorte ad avere un rapporto con Finn, suo figlio, e con i suoi nipoti.

Deacon sa che mettersi contro questo desiderio e fingere che tutto vada bene, non funzionerà mai ma soprattutto è perfettamente consapevole che mai e poi mai riuscirà a farsi andare a genio questa situazione. Per questo le ha imposto un ultimatum: le ha chiesto di scegliere tra lui e Luna e non intenderà scendere a compromessi, né ora né mai. Deacon è stato piuttosto chiaro con sua moglie; sarà lei a scegliere con chi stare, senza rancori e senza fastidi ma dovrà fare una scelta. Lui non potrà mai accettare di avere l’assassina dei suoi amici in casa e in famiglia e lei dovrà valutare quello che per lei è più giusto e opportuno. Cosa farà la rossa? Rinuncerà anche stavolta al sangue del suo sangue oppure ci lascerà a bocca aperta con un’altra delle sue decisioni sconvolgenti e inaspettate?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.